Биатлон. 9-й этап Кубка мира-2021/22 в Отепя: что ждать и где смотреть

Девятый и предпоследний этап Кубка мира по биатлону-2021/22 с 10 по 13 марта состоится в Отепя. Спортивный центр Техванди в Эстонии уже принимал Кубок мира лыжным гонкам, однако биатлонисты проведут здесь соревнования столь высокого уровня впервые в истории. В программе этапа запланированы спринты, масс-старты у мужчин и женщин, а также смешанная эстафета и сингл-микст.

Именно в Отепя в начале 2020 года планировалось провести чемпионат Европы по биатлону, однако из-за теплой погоды и проблем со снегом ЧЕ тогда пришлось перенести в Беларусь. Но сейчас с погодой и снегом все в порядке, как и с допуском зрителей в условиях коронавирусных ограничений – предполагается, что стадион смогут посещать по 6000 болельщиков. По решению Международного союза биатлонистов (IBU) российские и белорусские биатлонисты отстранены от этапов Кубка мира и Кубка IBU до конца сезона, о досрочном завершении олимпийского сезона заявил и самый титулованный из действующих биатлонистов норвежец Йоханнес Бе.

Впрочем, состав участников этапа в Отепя все равно довольно внушителен. Так, у мужчин главной звездой должен стать Кантен Фийон Майе. Француз выиграл уже семь гонок Кубка мира в нынешнем сезоне, включая и спринт с гонкой преследования на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти. Его преимущество в общем зачете над еще одним французом Эмильеном Жакленом составляет 174 очка (756 против 582) в каждом старте дают 60 баллов. Так что теоретически шансы на Большой Хрустальный глобус сохраняют еще несколько биатлонистов во главе со шведом Себастьяном Самуэльссоном, у которого 541 балл. Но даже если Фийон Майе будет стабильно попадать в топ-10 или даже в топ-20, то догнать и перегнать его ни у кого не получится. А Кантен, похоже, не намерен довольствоваться малым, а планирует продолжать побеждать.

Кантен Фийон Майе может выиграть Кубок мира в общем зачете уже в Отепя Фото © 1 Getty Images

У женщин норвежка Марте Олсбю-Ройселанн в нынешнем сезоне выиграла шесть гонок Кубка мира. На данный момент она лидирует с перевесом в 97 очков над Эльвирой Эберг (728 очков против 631 очка). Динара Алимбекова из Беларуси, занимающая третье место, очков не наберет, а расположившаяся следом старшая из шведских сестер Ханна Эберг набрала только 548 очков.

Биатлон. Кубок мира-2021/22. 9-й этап. Отепя, Эстония. Расписание трансляций

время начала гонок - московское

10 марта, четверг

Мужчины. Спринт, 10 км. Начало в 16:30

11 марта, пятница

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 16:30

12 марта, суббота

Мужчины. Масс-старт, 15 км. Начало в 15:00

Женщины. Масс-старт, 12,5 км. Начало в 17:15

13 марта, воскресенье

Смешанная эстафета. Начало в 14:30

Сингл-микст. Начало в 17:15

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