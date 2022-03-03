Биатлон. 8-й этап Кубка мира-2021/22 в Контиолахти: все результаты, видео, расписание

С 3 по 6 марта 2022 года в Контиолахти пройдет 8-й этап Кубка мира по биатлону-2021/22. В программе соревнований шесть гонок – эстафеты, спринты и гонки преследования у мужчин и женщин. Биатлонисты из России и Беларуси пропустят соревнования по решению Международного союза биатлонистов. Также не выйдет на старт один из героев Игр в Пекине норвежец Йоханнес Бе, досрочно завершивший сезон. Кроме того, соревнования в Контиолахти пропустит Тарьей Бе, занимающий третье место в общем зачете. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок седьмого этапа с прямыми трансляциями, результаты, а также видео лучших моментов и материалы о гонках.

Биатлон. Кубок мира-2021/22. 8-й этап. Контиолахти, Финляндия. Расписание

время начала гонок - московское

3 марта, четверг

Женщины. Эстафета. 4х6 км. Начало в 16:00

4 марта, пятница

Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км. Начало в 14:15

5 марта, суббота

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 14:00

Мужчины. Спринт, 10 км. Начало в 17:00

6 марта, воскресенье

Женщины. Гонка преследования, 10 км. Начало в 14:45

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Начало в 16:40

Смотрите гонки 8-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1 (эстафеты и гонки преследования), Eurosport 2 (спринты) и в EurosportPlayer

Все, что надо знать о Кубке мира по биатлону-2021/22 читайте здесь

Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь

Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь

Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Календарь Кубка IBU и чемпионата Европы смотрите здесь

Результаты Кубка мира по биатлону-2021/22 по мере завершения соревнований смотрите здесь

Смотрите гонки Кубка мира, чемпионата Европы и некоторые гонки чемпионата России на каналах холдинга «Матч» и Sportbox.ru

Кубок мира и чемпионат Европы можно будет увидеть на каналах Eurosport и в EurosportPlayer

Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»