Биатлон. 8-й этап Кубка мира-2021/22 в Контиолахти: все результаты, видео, расписание

С 3 по 6 марта 2022 года в Контиолахти пройдет 8-й этап Кубка мира по биатлону-2021/22. В программе соревнований шесть гонок – эстафеты, спринты и гонки преследования у мужчин и женщин. Биатлонисты из России и Беларуси пропустят соревнования по решению Международного союза биатлонистов. Также не выйдет на старт один из героев Игр в Пекине норвежец Йоханнес Бе, досрочно завершивший сезон. Кроме того, соревнования в Контиолахти пропустит Тарьей Бе, занимающий третье место в общем зачете. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок седьмого этапа с прямыми трансляциями, результаты, а также видео лучших моментов и материалы о гонках.
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Биатлон. Кубок мира-2021/22. 8-й этап. Контиолахти, Финляндия. Расписание
время начала гонок - московское
3 марта, четверг
Женщины. Эстафета. 4х6 км. Начало в 16:00
4 марта, пятница
Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км. Начало в 14:15
5 марта, суббота
Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 14:00
Мужчины. Спринт, 10 км. Начало в 17:00
6 марта, воскресенье
Женщины. Гонка преследования, 10 км. Начало в 14:45
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Начало в 16:40
Смотрите гонки 8-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1 (эстафеты и гонки преследования), Eurosport 2 (спринты) и в EurosportPlayer
Все, что надо знать о Кубке мира по биатлону-2021/22 читайте здесь
Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь
Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь
Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь
Календарь Кубка IBU и чемпионата Европы смотрите здесь
Результаты Кубка мира по биатлону-2021/22 по мере завершения соревнований смотрите здесь
Смотрите гонки Кубка мира, чемпионата Европы и некоторые гонки чемпионата России на каналах холдинга «Матч» и Sportbox.ru
Кубок мира и чемпионат Европы можно будет увидеть на каналах Eurosport и в EurosportPlayer
Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»