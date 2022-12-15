Биатлон. 3-й этап Кубка мира 2022/23 в Анси: все результаты, видео, расписание

3-й этап Кубка мира 2022/23 по биатлону в Анси / Ле-Гран-Борнан: полные результаты, видео лучших моментов, положение в общем зачете, расписание с прямыми трансляциями
С 15 по 18 декабря 2022 года в Анси / Ле-Гран-Борнан проходит 3-й этап Кубка мира по биатлону 2022/23. В программе соревнований шесть гонок – спринты, гонки преследования и впервые в сезоне масс-старты у мужчин и женщин. После второго этапа в Хофильцене лидерами Кубка мира в Анси прибыли Йоханнес Бе и Жюлия Симон. Напомним также, что российские и белорусские биатлонисты с марта отстранены от международных стартов. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок третьего этапа биатлонного Кубка мира в Анси / Ле-Гран-Борнан с прямыми трансляциями, результаты, а также видео лучших моментов и материалы о гонках.
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время начала соревнований - московское
15 декабря, четверг
Мужчины. Спринт. Начало в 16:10
16 декабря, пятница
Женщины. Спринт. Начало в 16:15
17 декабря, суббота
Мужчины Гонка преследования. Начало в 14:10
Женщины. Гонка преследования. Начало в 16:15
18 декабря, воскресенье
Мужчины. Масс-старт. Начало в 14:10
Женщины. Масс-старт. Начало в 16:15
Прямые трансляции Кубка мира в сезоне-2022/23 можно смотреть на официальном сайте IBU по этой ссылке****, а также на ОККО спорт
Результаты Кубка мира по биатлону 2022/23 по мере завершения соревнований смотрите здесь
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