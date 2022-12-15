Биатлон. 3-й этап Кубка мира 2022/23 в Анси: все результаты, видео, расписание

С 15 по 18 декабря 2022 года в Анси / Ле-Гран-Борнан проходит 3-й этап Кубка мира по биатлону 2022/23. В программе соревнований шесть гонок – спринты, гонки преследования и впервые в сезоне масс-старты у мужчин и женщин. После второго этапа в Хофильцене лидерами Кубка мира в Анси прибыли Йоханнес Бе и Жюлия Симон . Напомним также, что российские и белорусские биатлонисты с марта отстранены от международных стартов. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок третьего этапа биатлонного Кубка мира в Анси / Ле-Гран-Борнан с прямыми трансляциями, результаты, а также видео лучших моментов и материалы о гонках.

Биатлон. Кубок мира 2022/23. 3-й этап. Анси / Ле-Гран-Борнан, Франция. Расписание гонок

время начала соревнований - московское

15 декабря, четверг

Мужчины. Спринт. Начало в 16:10

16 декабря, пятница

Женщины. Спринт. Начало в 16:15

17 декабря, суббота

Мужчины Гонка преследования. Начало в 14:10

Женщины. Гонка преследования. Начало в 16:15

18 декабря, воскресенье

Мужчины. Масс-старт. Начало в 14:10

Женщины. Масс-старт. Начало в 16:15

Прямые трансляции Кубка мира в сезоне-2022/23 можно смотреть на официальном сайте IBU по этой ссылке****, а также на ОККО спорт

Результаты Кубка мира по биатлону 2022/23 по мере завершения соревнований смотрите здесь