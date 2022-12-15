В четверг, 15 декабря, третий этап Кубка мира по биатлону 2022/23 стартовал во французском Анси мужской спринтерской гонкой, победителем которой стал безоговорочный лидер нынешнего сезона Йоханнес Бе из Норвегии. Младший из братьев Бе был традиционно быстр на трассе, не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и на 17,6 секунды опередил своего соотечественника Стурлу Холма Лагрейда, который также при чистой стрельбе стал вторым. На третьем месте – Бенедикт Долль из Германии, уступивший победителю 38,8 секунды.

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Первым на трассу домашнего этапа в Анси ушел победитель Кубка мира прошлого сезона Кентен Фийон Майе, который пока еще явно не достиг своих оптимальных кондиций. Тем не менее, именно его график долгое время служил ориентиром – особенно после того, как француз чисто преодолел первый огневой рубеж. Однако плотность результатов в стартовой группе участников была очень высока, и единственный промах Фийона Майе при стрельбе стоя сразу же отбросил его из числа претендентов на призовой подиум. К тому же в момент его финиша уже было известно, как уверенно проходят дистанцию спринтерской гонки Йоханнес Бе и Лагрейд.

Потенциальные претенденты на успех в спринте – швед Себастьян Самуэльссон и француз Эмильен Жаклен – один за другим допустили по два промаха на втором огневом рубеже и после этого могли бороться лишь за то, чтобы минимизировать свои потери перед субботней гонкой преследования. А вот отстрелявший без промахов Тимофей Лапшин, представляющий сборную Республики Корея, неожиданно ворвался в группу лидеров и на какое-то время даже возглавил финишный протокол. Пробиться на подиум Лапшину не удалось – его в итоге опередили не только также стрелявшие абсолютно безупречно два норвежца и Бенедикт Долль, но и Мартин Понсилуома из Швеции, который с одним промахом за счет скорости на последнем круге дистанции опередил Лапшина на финише на семь секунд. Однако и пятое место в спринте – большой успех для биатлониста из корейской команды.

В общем зачете Кубка мира после этой гонки еще более возросло преимущество Йоханнеса Бе (479 очков) и Стурлы Холма Лагрейда (400 очков) над преследователями, ближайший из которых – Эмильен Жаклен имеет в своем активе 281 балл.