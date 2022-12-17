Победителями гонок преследования, состоявшихся в субботу, 17 декабря, по программе третьего этапа Кубка мира по биатлону 2022/23 во французском Анси, стали норвежец Стурла Холм Лагрейд и Эльвира Эберг из Швеции. Лагрейд прервал серию побед своего соотечественника Йоханнеса Тиннеса Бе, который, стартовав в этой гонке с первой позиции, занял в итоге лишь третье место. Эльвира Эберг провела почти безупречную гонку – она стартовала с восьмой позиции, но пришла к финишу первой, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

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Тройной подиум Норвегии

На старте гонки преследования Йоханнес Бе имел после спринта 18 секунд преимущества над ушедшим на трассу сразу следом за ним Лагрейдом. Первый круг они прошли примерно с одной скоростью, однако один промах Бе привел к тому, что его стартовое преимущество полностью растаяло – со стрельбища лидером гонки ушел уже Лагрейд. Правда, опережал он партнера по команде всего на три секунды. Третье место после первого огневого рубежа занимал один из главных героев спринта – Тимофей Лапшин, представляющий сборную Республики Корея. Правда, этим прорывом на виртуальный подиум достижения Лапшина в гонке преследования и ограничились – в дальнейшем он допустил сразу шесть промахов и финишировал лишь 27-м.

В дуэли же лидеров уже на втором круге стало заметно, что Йоханнесу Бе в этот день явно не хватает привычной свежести. Он не только не смог ликвидировать на трассе свое минимальное отставание от Лагрейда, но еще и стал понемножку отставать от партнера по сборной. Особенно это стало ощутимо на третьем круге, когда после того, как оба норвежца чисто прошли второй огневой рубеж, преимущество Лагрейда над Бе-младшим стало увеличиваться с каждым отрезком дистанции. А сзади к Йоханнесу Бе уже стал приближаться еще один представитель сборной Норвегии – Ветле Шестад Кристиансен. Именно он и возглавил гонку после третьего огневого рубежа, воспользовавшись промахами Лагрейда и Бе.

В результате все решила последняя стрельба. Перед ней Кристиансен постарался создать себе отрыв перед преследовавшим его Лагрейдом и действительно пришел на огневой рубеж, имея гипотетическое право даже с одним промахом сохранить шансы на победу. Но заданный им самим темп гонки оказался, видимо, слишком высоким – Кристиансен не только затратил на стрельбу довольно много времени, но и дважды промахнулся. Стрелявший рядом Лагрейд был абсолютно точен и, отправляясь на заключительный круг гонки, уже победно вскинул руки – он понимал, что теперь первая в нынешнем сезоне победа в Кубке мира теперь уже никуда не уйдет.

Кристиансен же отчасти реабилитировался за неудачу на последнем рубеже, сумев обогнать Йоханнеса Бе в борьбе за второе место. На выходе со стрельбища он уступал лидеру Кубка мира 10 секунд, но это явно был «не день Йоханнеса». Кристиансен не только довольно быстро догнал на трассе лидера своей сборной, но и сам «привез» ему на финише те же десять секунд. У Норвегии в этой гонке – тройной подиум, но все три призера наверняка испытывают по поводу этой гонки совершенно разные эмоции.