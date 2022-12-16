Биатлон. 3-й этап Кубка мира 2022/23 в Анси: Магнуссон сотворила сенсацию в женском спринте

Громкой сенсацией завершилась первая личная женская гонка на 3-м этапе Кубка мира по биатлону 2022/23 в Анси / Ле-Гран-Борнан. Победный дубль в спринте сделали шведские биатлонистки, причем вовсе не сестры Эберг. Выиграла 27-летняя Анна Магнуссон, а 28-летняя Линн Перссон финишировала второй.

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Магнуссон прежде считалась неплохим эстафетным бойцом, на Играх-2018 в Пхенчхане она завоевала серебро в женской эстафете в составе сборной Швеции. Однако в победной эстафете на Играх-2022 в Пекине она участия не принимала. В личных гонках до 16 декабря ее максимумом в личных соревнованиях было седьмое место в спринте на Олимпиаде-2022. Но на сей раз Магнуссон выдала идеальную гонку – показала четвертую скорость на лыжне и ни разу не промахнулась. Этого хватило для победы, хотя Перссон и третий призер Дениз Херманн-Вик бежали чуть быстрее, но совершили по промаху. При этом Анна выдала фантастический заключительный круг.

«Честно говоря, немного в шоке. Я не ожидала, что смогу победить. Но чувствую себя прекрасно и великолепно!», - приводит слова Магнуссон официальный сайт IBU. Что касается Перссон, то олимпийская чемпионка Игр-2022 в женской эстафете прежде лишь дважды пробивалась на личный подиум – она стала третьей в декабре 2019 года, который, кстати, также проходил в Анси. Кроме того, в ее активе бронза в спринте в Контиолахти пару недель назад. Также нельзя не отметить прекрасную гонку в исполнении 23-летней француженки Софи Шово, занявшей четвертое место. Еще одна француженка Жюлия Симон совершила два промаха и стала только 15-й, но сохранила лидерство в Кубке мира.