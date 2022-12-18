Биатлон. 3-й этап Кубка мира 2022/23 в Анси. Итоги: Бе и Симон чуть сбавили, но удержали лидерство

На 3-м этапе Кубка мира по биатлону в Анси в шести гонках было шесть разных победителей
3-й этап Кубка мира по биатлону 2022/23 в Анси / Ле-Гран-Борнан с точки зрения победителей гонок получился весьма разнообразным – в шести дисциплинах выиграли шесть разных спортсменов. Таким образом, у мужчин тотальное доминирование Йоханнеса Бе завершилось, пусть и не без помощи погоды, помешавшей ему подобрать оптимальные лыжи. Но норвежцы все равно никого не подпустили не только к первым, но и вторым местам в гонках. У женщин Жюлия Симон в Анси не побеждала, но комфортное лидерство в Кубке мира сохранила.
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В трех гонках этапа (спринт, гонка преследования, масс-старт) норвежцы лишь раз пустили биатлониста из другой страны в топ-3 – повезло немцу Бенедикту Доллю в спринте, в котором первым и вторым стали Бе и Стурла Холм Лагрейд. В преследовании и масс-старте норвежцы не только заняли весь пьедестал, в пасьюте в топ-5 было четверо представителей этой сборной, а в масс-старте – в топ-6 финишировало пятеро. Бе, хоть и завершил беспроигрышную серию, по-прежнему не уходит с подиума. Как, впрочем, и Лагрейд, выигравший пасьют – у них по семь личных гонок в топ-3. Но в масс-старте первым стал не кто-то из них, а Йоханнес Дале. 25-летний биатлонист выиграл вторую гонку в карьере, первый успех датирован декабрем 2020 года – тогда норвежец первенствовал в спринте в Хохфильцене.
В общем зачете, впрочем, для оппонентов не все так беспросветно, норвежцев «всего лишь» пятеро в топ-10, а тройку лидеров замыкает француз Эмильен Жаклен, который, впрочем, домашний этап в Анси провалил, ни разу не поднявшись выше 13-го места. У обладателя Кубка мира 2021/22 годов Кантена Фиона Майе два финиша в топ-10, но он явно не добился желаемых результатов.
Женская сборная Франции на домашней трассе выглядела заметно лучше мужской, трижды биатлонистки команды пробились в топ-3, пусть и не побеждали – Симон стала третьей в преследовании и второй в масс-старте, Анаис Шевалье-Буше замкнула тройку призеров в масс-старте. А чемпионками стали шведки Анна Магнуссен и Эльвира Эберг, а также Лиза Тереза Хаузер из Австрии.
Любопытно, что Хаузер стала второй биатлонисткой в сезоне, выигравшей больше одной гонки, ранее она стала первой в спринте в Контиолахти. С двумя победами осталась Симон, зато Жюлия увеличила попадание в топ-3 на нынешнем Кубке мира до пяти, а в общем зачете опережает ближайшую преследовательницу Эльвиру Эберг на 76 очков. Превосходство Бе-младшего над Лагрейдом, напротив, сократилось до 34 очков. Сейчас в Кубке мира будет традиционная пауза, четвертый этап стартует в Поклюке 5 января.
Прямые трансляции Кубка мира в сезоне-2022/23 можно по традиции смотреть на официальном сайте IBU по этой ссылке
Результаты Кубка мира по биатлону 2022/23 по мере завершения соревнований смотрите здесь
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