Биатлон. 3-й этап Кубка мира 2022/23 в Анси: что ждать и где смотреть

Все, что надо знать о 3-м этапе Кубка мира по биатлону 2022/23 в Анси / Ле-Гран-Борнан
Третий этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/23 пройдет в Анси / Ле-Гран-Борнан с 15 по 18 декабря. Это будет последний предновогодний этап, после чего биатлонистов будет ждать перерыв в две с половиной недели до соревнований в Поклюке. Уверенными лидерами Кубка мира в Анси прибыли норвежец Йоханнес Бе, выигравший шесть (включая эстафеты) гонок из семи в Контиолахти и Хохфильцене, а также француженка Жюлия Симон. Будет крайне интересно посмотреть, справится ли Симон, впервые в карьере возглавившая общий зачет Кубка мира только прошлой неделе, с давлением и ожиданиями на домашнем этапе.
По теме
Кстати, год назад на домашнем этапе Кубка мира Симон выступила превосходно, финишировав второй в гонке преследования и масс-старте позади шведки Эльвиры Эберг. Спринт тогда выиграла норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, которая, напомним, стала обладательницей Кубка мира-2021/22, однако предновогодние старты нынешнего сезона пропускает из-за последствий болезни. Неожиданно пока не так хороша и младшая из сестер Эберг - в активе Эльвиры в пяти личных гонках пока только одно призовое место. Она финишировала третьей в преследовании в Контиолахти.
Что касается 27-летней Симон, то она выиграла гонки преследования в Контиолахти и Хохфильцене, а в Австрии еще и заняла третье место в спринте. Как рассказала накануне домашнего этапа официальному сайту IBU Жюлия, она совершенно не думала о лидерстве в Кубке мира, а хотела сфокусироваться на стрельбе и максимальной стабильности по ходу сезона. Но, само собой, Симон в восторге от собственного достижения. По ее словам, залогом успехов стала как раз стрельба, над которой она работала на протяжении двух лет. Особенно тяжело было стабилизировать стрельбу из положения лежа.
Трасса в Анси расположена примерно на уровне 900 метров над уровнем моря, так что с этой точки зрения отличие от Хохфильцена будут невелики. Скорее всего, не сильно изменится и расстановка сил. Если у женщин в пяти личных гонках на старте сезона были четыре победительницы (Ханна Эберг, Лиза Тереза Хаузер, Дениз Херманн-Вик и дважды Симон), то у мужчин особого разнообразия нет. После выигрыша стартовой индивидуальной гонки в Контиолахти Мартином Понсилуумой, все остальные выиграл Йоханнес Бе. Также хорош Стурла Холм Лагрейд - у него три вторых места и одно третье. Но французы, естественно, рассчитывают на местных героев - Кантена Фийона Майе и Эмильена Жаклена.
Кстати, год назад в Анси Бе-младший выиграл спринт, Фийон Майе - преследование, а Жаклен - масс-старт. Но хотя Жаклен финишировал в топ-3 в трех последних личных гонках Кубка мира, а Фийон Майе в преследовании в Хохфильцене показал рекордный для себя в сезоне четвертый результат, справиться с Йоханнесом им будет крайне сложно. Действующий обладатель Кубка мира Фийон Майе на днях признал, что пока далек от желаемого уровня, хотя и надеется прибавить.
Биатлон. Кубок мира 2022/23. 3-й этап. Анси / Ле-Гран-Борнан, Франция. Расписание гонок
время начала соревнований - московское
15 декабря, четверг
Мужчины. Спринт. Начало в 16:10
16 декабря, пятница
Женщины. Спринт. Начало в 16:15
17 декабря, суббота
Мужчины Гонка преследования. Начало в 14:10
Женщины. Гонка преследования. Начало в 16:15
18 декабря, воскресенье
Мужчины. Масс-старт. Начало в 14:10
Женщины. Масс-старт. Начало в 16:15
Прямые трансляции Кубка мира в сезоне-2022/23 можно по традиции смотреть на официальном сайте IBU по этой ссылке
Результаты Кубка мира по биатлону 2022/23 по мере завершения соревнований смотрите здесь
You May Like