Биатлон. 3-й этап Кубка мира 2022/23 в Анси: что ждать и где смотреть

Третий этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/23 пройдет в Анси / Ле-Гран-Борнан с 15 по 18 декабря. Это будет последний предновогодний этап, после чего биатлонистов будет ждать перерыв в две с половиной недели до соревнований в Поклюке. Уверенными лидерами Кубка мира в Анси прибыли норвежец Йоханнес Бе, выигравший шесть (включая эстафеты) гонок из семи в Контиолахти и Хохфильцене, а также француженка Жюлия Симон. Будет крайне интересно посмотреть, справится ли Симон, впервые в карьере возглавившая общий зачет Кубка мира только прошлой неделе, с давлением и ожиданиями на домашнем этапе.

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Симон в роли лидера Кубка мира на домашнем этапе

Кстати, год назад на домашнем этапе Кубка мира Симон выступила превосходно, финишировав второй в гонке преследования и масс-старте позади шведки Эльвиры Эберг. Спринт тогда выиграла норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, которая, напомним, стала обладательницей Кубка мира-2021/22, однако предновогодние старты нынешнего сезона пропускает из-за последствий болезни. Неожиданно пока не так хороша и младшая из сестер Эберг - в активе Эльвиры в пяти личных гонках пока только одно призовое место. Она финишировала третьей в преследовании в Контиолахти.

Что касается 27-летней Симон, то она выиграла гонки преследования в Контиолахти и Хохфильцене, а в Австрии еще и заняла третье место в спринте. Как рассказала накануне домашнего этапа официальному сайту IBU Жюлия, она совершенно не думала о лидерстве в Кубке мира, а хотела сфокусироваться на стрельбе и максимальной стабильности по ходу сезона. Но, само собой, Симон в восторге от собственного достижения. По ее словам, залогом успехов стала как раз стрельба, над которой она работала на протяжении двух лет. Особенно тяжело было стабилизировать стрельбу из положения лежа.