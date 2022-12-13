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Биатлон. 3-й этап Кубка мира 2022/23 в Анси: что ждать и где смотреть

Все, что надо знать о 3-м этапе Кубка мира по биатлону 2022/23 в Анси / Ле-Гран-Борнан

4 мин автор Сергей Подушкин
disciplineБиатлон
simon3
(Фото © 2021 Getty Images)

Третий этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/23 пройдет в Анси / Ле-Гран-Борнан с 15 по 18 декабря. Это будет последний предновогодний этап, после чего биатлонистов будет ждать перерыв в две с половиной недели до соревнований в Поклюке. Уверенными лидерами Кубка мира в Анси прибыли норвежец Йоханнес Бе, выигравший шесть (включая эстафеты) гонок из семи в Контиолахти и Хохфильцене, а также француженка Жюлия Симон. Будет крайне интересно посмотреть, справится ли Симон, впервые в карьере возглавившая общий зачет Кубка мира только прошлой неделе, с давлением и ожиданиями на домашнем этапе.

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Симон в роли лидера Кубка мира на домашнем этапе

Кстати, год назад на домашнем этапе Кубка мира Симон выступила превосходно, финишировав второй в гонке преследования и масс-старте позади шведки Эльвиры Эберг. Спринт тогда выиграла норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, которая, напомним, стала обладательницей Кубка мира-2021/22, однако предновогодние старты нынешнего сезона пропускает из-за последствий болезни. Неожиданно пока не так хороша и младшая из сестер Эберг - в активе Эльвиры в пяти личных гонках пока только одно призовое место. Она финишировала третьей в преследовании в Контиолахти.

Что касается 27-летней Симон, то она выиграла гонки преследования в Контиолахти и Хохфильцене, а в Австрии еще и заняла третье место в спринте. Как рассказала накануне домашнего этапа официальному сайту IBU Жюлия, она совершенно не думала о лидерстве в Кубке мира, а хотела сфокусироваться на стрельбе и максимальной стабильности по ходу сезона. Но, само собой, Симон в восторге от собственного достижения. По ее словам, залогом успехов стала как раз стрельба, над которой она работала на протяжении двух лет. Особенно тяжело было стабилизировать стрельбу из положения лежа.

Кантен Фийон Майе рассчитывает набрать чемпионскую форму
Кантен Фийон Майе рассчитывает набрать чемпионскую форму (www.jasminwalter.com)

Остановят ли французы Йоханнеса Бе?

Трасса в Анси расположена примерно на уровне 900 метров над уровнем моря, так что с этой точки зрения отличие от Хохфильцена будут невелики. Скорее всего, не сильно изменится и расстановка сил. Если у женщин в пяти личных гонках на старте сезона были четыре победительницы (Ханна Эберг, Лиза Тереза Хаузер, Дениз Херманн-Вик и дважды Симон), то у мужчин особого разнообразия нет. После выигрыша стартовой индивидуальной гонки в Контиолахти Мартином Понсилуумой, все остальные выиграл Йоханнес Бе. Также хорош Стурла Холм Лагрейд - у него три вторых места и одно третье. Но французы, естественно, рассчитывают на местных героев - Кантена Фийона Майе и Эмильена Жаклена.

Кстати, год назад в Анси Бе-младший выиграл спринт, Фийон Майе - преследование, а Жаклен - масс-старт. Но хотя Жаклен финишировал в топ-3 в трех последних личных гонках Кубка мира, а Фийон Майе в преследовании в Хохфильцене показал рекордный для себя в сезоне четвертый результат, справиться с Йоханнесом им будет крайне сложно. Действующий обладатель Кубка мира Фийон Майе на днях признал, что пока далек от желаемого уровня, хотя и надеется прибавить.

Биатлон. Кубок мира 2022/23. 3-й этап. Анси / Ле-Гран-Борнан, Франция. Расписание гонок

время начала соревнований - московское

15 декабря, четверг

Мужчины. Спринт. Начало в 16:10

16 декабря, пятница

Женщины. Спринт. Начало в 16:15

17 декабря, суббота

Мужчины Гонка преследования. Начало в 14:10

Женщины. Гонка преследования. Начало в 16:15

18 декабря, воскресенье

Мужчины. Масс-старт. Начало в 14:10

Женщины. Масс-старт. Начало в 16:15

Прямые трансляции Кубка мира в сезоне-2022/23 можно по традиции смотреть на официальном сайте IBU по этой ссылке

Результаты Кубка мира по биатлону 2022/23 по мере завершения соревнований смотрите здесь

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