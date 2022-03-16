Биатлон. 10-й этап Кубка мира-2021/22 в Холменколлене: все результаты, видео, расписание

С 17 по 20 марта 2022 года в Холменколлене пройдет 10-й и финальный этап Кубка мира по биатлону-2021/22. В программе соревнований спринты, гонки преследования и масс-старты. Биатлонисты из России и Беларуси пропускают соревнования по решению Международного союза биатлонистов. Большой Хрустальный глобус у мужчин еще в Отепя нашел своего владельца, им стал француз Кантен Фийон Майе, но на кону Малые глобусы в спринте и масс-старте. У женщин в борьбе за Кубок мира Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии опережает Эльвира Эберг из Швеции на 82 очка. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок восьмого этапа с прямыми трансляциями, результаты, а также видео лучших моментов и материалы о гонках.

Биатлон. Кубок мира-2021/22. 10-й этап. Холменколлен, Норвегия. Расписание трансляций

время начала гонок - московское

17 марта, четверг

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 17:45

18 марта, пятница

Мужчины. Спринт, 10 км. Начало в 17:45

19 марта, суббота

Женщины. Гонка преследования, 10 км. Начало в 14:50

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Начало в 15:00

20 марта, воскресенье

Женщины. Масс-старт, 12,5 км. Начало в 14:50

Мужчины. Масс-старт, 15 км. Начало в 17:00

Смотрите гонки 10-го этапа Кубка мира по биатлону в EurosportPlayer

Все, что надо знать о Кубке мира по биатлону-2021/22 читайте здесь

Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь

Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь

Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Календарь Кубка IBU и чемпионата Европы смотрите здесь

Результаты Кубка мира по биатлону-2021/22 по мере завершения соревнований смотрите здесь

Смотрите гонки Кубка мира, чемпионата Европы и некоторые гонки чемпионата России на каналах холдинга «Матч» и Sportbox.ru

Кубок мира и чемпионат Европы можно будет увидеть на каналах Eurosport и в EurosportPlayer

Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»