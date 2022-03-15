Биатлон. 10-й этап Кубка мира-2021/22 в Холменколлене: что ждать и где смотреть

Десятый и финальный этап Кубка мира по биатлону-2021/22 пройдет с 17 по 20 марта в Холменколлене. В программе соревнований только личные дисциплины – спринты, гонки преследования и масс-старты. Большой Хрустальный глобус у мужчин еще в Отепя нашел своего владельца, им стал француз Кантен Фийон Майе, которому, впрочем, еще предстоит побороться за Малые глобусы в спринте и масс-старте. У женщин за Кубок мира сражаются Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии и Эльвира Эберг из Швеции. Преимущество норвежки составляет перед этапом в Холменколлене внушительные 82 очка.

За две личные гонки девятого этапа в Отепя Эберг отыграла у Олсбю-Ройселанн совсем немного – 15 очков, несмотря на свою победу в масс-старте. В Холменколлене ей остается только надеяться на максимальное количество очков – три победы могут принести 180 баллов. Естественно, если Эльвире удастся золотой хет-трик или она не будет опускаться в гонках ниже второго-третьего мест, это окажет давление на конкурентку. Хотя понятно, Марте достаточно выступать, пусть блеска, но и без провалов - этого должно хватить для первого в ее карьере Большого Хрустального глобуса.

Кроме того, Олсбю-Ройсланн является явной претенденткой на победу в зачетах спринта и гонок преследования. В спринте ее преимущество над Эльвирой Эберг составляет 48 очков, а в преследовании и вовсе 60, что не отыгрывается. В масс-старте, напротив, ожидается ожесточенная борьба за Малый глобус – пока лидирует Доротея Вирер с 123 очком, всего три балла отставания у Эльвиры Эберг, в активе Жюстин Бреза-Буше 102 очка.

Марте Олсбю-Ройселанн и Эльвира Эберг разыграют между собой в Холменколлене Большой Хрустальный глобус Фото © 2022 Getty Images

У мужчин в спринте Фийон Майе опережает Себастьяна Самуэльссона на 56 очков, поэтому даже в случае победы шведа в Холменколлене ему достаточно будет занять место в середине четвертого десятка. В преследовании Малый глобус он уже завоевал, для полного счастья не помешает и выигрыш зачета масс-стартов. Что тоже вполне реально – Кантен лидирует с 142 очками, у Ветле Шостада Кристиансена – 127 очков, у Бенедикта Долля – 122, у Сиверта Баккена – 121. Напомним, что по решению Международного союза биатлонистов (IBU) российские и белорусские биатлонисты отстранены от этапов Кубка мира и Кубка IBU до конца сезона.

Биатлон. Кубок мира-2021/22. 10-й этап. Холменколлен, Норвегия. Расписание трансляций

время начала гонок - московское

17 марта, четверг

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 17:45

18 марта, пятница

Мужчины. Спринт, 10 км. Начало в 17:45

19 марта, суббота

Женщины. Гонка преследования, 10 км. Начало в 14:50

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Начало в 15:00

20 марта, воскресенье

Женщины. Масс-старт, 12,5 км. Начало в 14:50

Мужчины. Масс-старт, 15 км. Начало в 17:00

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