Пекин-2022| Видео: серебро конькобежцев ROC в гонке преследования

В полуфинале спортсмены побили мировой рекорд, опередив сборную США. В финале команда уступила норвежцам, завоевав серебро.

Руслан Захаров, перешедший в конькобежный спорт из шорт-трека прокомментировал свою вторую медаль после золота в Сочи:

«Последние пять лет были очень сложными для меня, потому что я перешел из шорт-трека. Я счастлив быть в этой команде, ребята мне очень помогли. Это не только три спортсмена, которые выступали здесь, это нечто большее. У нас суперкоманда».

Смотрите лучшие моменты финала командной гонки преследования по конькобежному спорту.