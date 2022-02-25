Пекин-2022| Видео: серебро конькобежцев ROC в гонке преследования
Невероятное преодоление себя в борьбе за медаль конькобежцев ROC Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова принесла спортсменам долгожданное серебро в 11-й день Олимпиады
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В полуфинале спортсмены побили мировой рекорд, опередив сборную США. В финале команда уступила норвежцам, завоевав серебро.
Руслан Захаров, перешедший в конькобежный спорт из шорт-трека прокомментировал свою вторую медаль после золота в Сочи:
«Последние пять лет были очень сложными для меня, потому что я перешел из шорт-трека. Я счастлив быть в этой команде, ребята мне очень помогли. Это не только три спортсмена, которые выступали здесь, это нечто большее. У нас суперкоманда».
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