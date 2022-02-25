Пекин-2022| Видео: серебро конькобежцев ROC в гонке преследования

Невероятное преодоление себя в борьбе за медаль конькобежцев ROC Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова принесла спортсменам долгожданное серебро в 11-й день Олимпиады

Конькобежный спорт
Руслан ЗАХАРОВ
Фото © 2022 Getty Images

В полуфинале спортсмены побили мировой рекорд, опередив сборную США. В финале команда уступила норвежцам, завоевав серебро.

Руслан Захаров, перешедший в конькобежный спорт из шорт-трека прокомментировал свою вторую медаль после золота в Сочи:

«Последние пять лет были очень сложными для меня, потому что я перешел из шорт-трека. Я счастлив быть в этой команде, ребята мне очень помогли. Это не только три спортсмена, которые выступали здесь, это нечто большее. У нас суперкоманда».

Смотрите лучшие моменты финала командной гонки преследования по конькобежному спорту.

Еще

СЛЕДИ ЗА ОЛИМПИАДОЙ. БУДЬ В КУРСЕ ВСЕГО.

Бесплатные прямые трансляции спортивных соревнований. Неограниченный доступ к эпизодам. Уникальные новости и события Олимпиады
Зарегистрироваться здесь Зарегистрироваться здесь