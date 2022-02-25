Пекин-2022 | Видео: золотая эстафета лыжниц ROC

Женская команда ROC завоевала первое золото с Олимпиады-2006 в Турине, опередив сборные Германии и Швеции в эстафете 4x5 км по лыжным гонкам. Для лидера сборной Натальи Непряевой это золото стало одной из трех медалей, завоеванных в Пекине помимо серебра скиатлоне и бронзы в командном спринте. Она прокомментировала золотую гонку:

«Cтаралась идти свою гонку, не обращать ни на кого внимания. Просто по максимуму разложить силы и выложиться».

Смотрите подборку лучших моментов лыжной эстафеты 4х5км среди женщин в восьмой день Олимпиады.