Пекин-2022 | Видео: золотая эстафета лыжниц ROC

Золото Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой в захватывающей борьбе за медаль в женской эстафете Пекина-2022

Лыжные гонки
Юлия СТУПАК
Фото © GETTY IMAGES

Женская команда ROC завоевала первое золото с Олимпиады-2006 в Турине, опередив сборные Германии и Швеции в эстафете 4x5 км по лыжным гонкам. Для лидера сборной Натальи Непряевой это золото стало одной из трех медалей, завоеванных в Пекине помимо серебра скиатлоне и бронзы в командном спринте. Она прокомментировала золотую гонку:

«Cтаралась идти свою гонку, не обращать ни на кого внимания. Просто по максимуму разложить силы и выложиться».

Смотрите подборку лучших моментов лыжной эстафеты 4х5км среди женщин в восьмой день Олимпиады.

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