Ханю Юдзуру не исключает еще одной Олимпиады

В ходе встречи с прессой 14 февраля Ханю Юдзуру не исключил, что выступит на своей четвертой Олимпиаде в Милане и Кортине-д'Ампеццо-2026.

«Если вы спросите, последняя ли это моя Олимпиада, я скажу, что не знаю», – пресс-конференцию в Пекине-2022, которая транслировалась в Японии на национальном телевидении, Ханю начал с улыбкой.

«Олимпиада – особенное место, уникальное. Это турнир, вызов, который ты хочешь принять, даже когда травмирован».

«Других таких соревнований для фигуриста нет. Какая-то часть меня хочет выступить на Играх снова».

Двукратный олимпийский чемпион не общался с прессой с четверга, когда после произвольной программы занял четвертое место в мужских одиночных соревнованиях.

Он также провел первую за это время тренировку, во время которой не пытался выполнить четверной аксель.

На пресс-конференции Юдзуру Ханю в понедельник было очень людно. Фото © 2022 Getty Images

Ханю раскрыл подробности травмы правого голеностопа, который он снова потянул на тренировке накануне произвольной программы, когда неудачно приземлился после четверного акселя.

«Растяжение оказалось хуже, чем я думал изначально. С любых других соревнований я точно бы снялся», – пояснил японец.

«Врач сказал мне, что необходимы 10 дней покоя. Все плохо настолько. Голеностоп так болел во время утренней тренировки в день соревнований, что я думал сняться».

«За 10 минут до разминки мне сделали обезболивающий укол, и я решил выступить».

Выступления Ханю в воскресных показательных выступлениях будет зависеть от состояния голеностопа. 27-летний фигурист признался, что пока не уверен в выполнении четверного акселя, который он не докрутил в короткой программе и упал.

«Пока еще не решил. Лично мне казалось, что аксель получается хорошим. Думаю, что вывел его на оптимальный уровень».