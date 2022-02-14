Ханю Юдзуру не исключает еще одной Олимпиады
«Какая-то часть меня хочет снова выступить на Играх», – признал двукратный олимпийский чемпион, вышедший на лед впервые после произвольной программы в четверг
В ходе встречи с прессой 14 февраля Ханю Юдзуру не исключил, что выступит на своей четвертой Олимпиаде в Милане и Кортине-д'Ампеццо-2026.
«Если вы спросите, последняя ли это моя Олимпиада, я скажу, что не знаю», – пресс-конференцию в Пекине-2022, которая транслировалась в Японии на национальном телевидении, Ханю начал с улыбкой.
«Олимпиада – особенное место, уникальное. Это турнир, вызов, который ты хочешь принять, даже когда травмирован».
«Других таких соревнований для фигуриста нет. Какая-то часть меня хочет выступить на Играх снова».
Двукратный олимпийский чемпион не общался с прессой с четверга, когда после произвольной программы занял четвертое место в мужских одиночных соревнованиях.
Он также провел первую за это время тренировку, во время которой не пытался выполнить четверной аксель.
Ханю раскрыл подробности травмы правого голеностопа, который он снова потянул на тренировке накануне произвольной программы, когда неудачно приземлился после четверного акселя.
«Растяжение оказалось хуже, чем я думал изначально. С любых других соревнований я точно бы снялся», – пояснил японец.
«Врач сказал мне, что необходимы 10 дней покоя. Все плохо настолько. Голеностоп так болел во время утренней тренировки в день соревнований, что я думал сняться».
«За 10 минут до разминки мне сделали обезболивающий укол, и я решил выступить».
Выступления Ханю в воскресных показательных выступлениях будет зависеть от состояния голеностопа. 27-летний фигурист признался, что пока не уверен в выполнении четверного акселя, который он не докрутил в короткой программе и упал.
«Пока еще не решил. Лично мне казалось, что аксель получается хорошим. Думаю, что вывел его на оптимальный уровень».