Итоги соревнований в конькобежном спорте на Олимпиаде-2022 в Пекине - лучшие истории, моменты и рекорды

Рекорды ставятся для того, чтобы их бить, и на Национальном конькобежном стадионе, где конькобежцы разыграли 14 комплектов наград Пекина-2022, они бились сразу 14 раз.

Нидерланды продолжили доминировать, и началось все с побед Ирен Схаутен. В первый день соревнований 29-летняя конькобежка с олимпийским рекордом выиграла золото на дистанции 3000 метров, а несколько дней спустя с еще одним олимпийским рекордом стала чемпионкой на 5000 метров. Предыдущие рекорды держались 20 лет и были установлены Клаудией Пехштайн, которая в возрасте 49 лет выступила в Пекине на рекордной восьмой Олимпиаде.

На дистанции 1500м у женщин в центре внимания оказалась другая опытнейшая спортсменка. Ирен Вюст победила в этой дисциплине в третий раз, завоевав свое шестое олимпийское золото. 35-летняя голландка также завоевала бронзу в командной гонке преследования, и теперь в ее активе 13 медалей за пять Олимпиад: шесть золотых, пять серебряных и две бронзовых.

Что касается мужских соревнований, два золота завоевал представитель Швеции Нильс ван дер Пул, победивший на дистанциях 5000м и 10000м и свергнувший с трона голландскую легенду Свена Крамера. 25-летний спортсмен установил новые олимпийские рекорды на обеих дистанциях, причем рекорд на 10000м также стал новым мировым. Впрочем, у голландцев нашлись другие герои: соревнования на дистанции 1000м выиграл Томас Крол, а на 1500м победил Кьелд Нейс.

Наконец, в последний день соревнований мужской масс-старт выиграл Барт Свингс, который принес Бельгии первое золото зимних Олимпийских игр с 1984 года. У женщин победительницей масс-старта стала Схаутен, завоевавшая третью золотую медаль в Пекине-2022.

Три лучших момента

1 - Вюст входит в историю на своей последней Олимпиаде

Легендарная голландская конькобежка Ирен Вюст смогла защитить чемпионский титул на дистанции 1500м, закрепившись в статусе самой титулованной спортсменки за всю историю Игр. Вюст - единственная спортсменка, которая завоевывала золото в индивидуальных соревнованиях на каждой из пяти Олимпиад, в которых она принимала участие. В Пекине-2022 Вюст завоевала уже шестую золотую олимпийскую медаль.

Также Вюст стала второй конькобежкой в истории, завоевавшей пять олимпийских медалей в одной и той же дисциплине. На дистанции 1500м она завоевала золото в Ванкувере-2010, Пхенчхане-2018 и Пекине-2022, в Сочи-2014 выиграла серебро, а в Турине-2006 довольствовалась бронзой. Ранее это достижение покорилось Клаудии Пехштайн, которая доминировала на дистанции 5000м с 1992 по 2006 год.

Представительница Нидерландов Ирен Вюст с золотой медалью Фото © 2022 Getty Images

2 - Две победы Нильса

Действующий чемпион мира Нильс ван дер Пул не только побил собственный мировой рекорд на дистанции 10000м (12:30,74), но также стал десятым в истории конькобежцем, который победил на обеих длинных дистанциях в рамках одной Олимпиады.

Ван дер Пул был единственным конькобежцем из Швеции в Пекине-2022. Он принес своей стране золото в коньках после 34-летнего перерыва - Томас Густафсон побеждал на дистанции 5000м в Сараево-1984 и Калгари-1988.

Нильс ван дер Пул установил новый мировой рекорд на дистанции 10000м, завоевав свое второе золото в Пекине-2022 Фото © Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

3 - Джексон отблагодарила Боу

Эрин Джексон не смогла отобраться в сборную США для участия в 500-метровке, но подруга по команде Бриттани Боу уступила ей свое место.

29-летняя спортсменка сполна отплатила подруге по команде за доверие, опередив японку Михо Такаги всего на 0,08 секунды и со второй попытки завоевав олимпийское золото. Неплохой результат для Джексон, которая в Пхенчхане-2018 заняла на дистанции 500м лишь 24-е место.

Эрин Джексон - первая американская чемпионка на дистанции 500м с момента победы Бонни Блэйр в 1994-м Фото © Richard Heathcote/Getty Images

Что они сказали

«Это великолепно. Сейчас меня переполняют самые разные эмоции. Невероятно, что мне снова удалось это сделать. Я прекрасно себя чувствовала всю неделю. Хорошо катилась и понимала, что могу себе доверять. Сегодня была уверена, что смогу это сделать. Провести такую гонку – это что-то. Мы просто можем быть счастливы вместе после финиша», –

Ирен Вюрст после завоевания третьего золота на дистанции 1500 метров и шестого в общей сложности.

«Моя подруга по команде Бриттани [Боу] была великолепна, очень бескорыстна. Она пожертвовала своим местом, чтобы я показала нужное время. Я ей очень за это благодарна. А потом нам повезло получить еще одно место, так что она тоже смогла принять участие. Просто невероятно иметь такого партнера рядом на льду. Сейчас мы можем разделить это счастье», –

Эрин Джексон прокомментировала, через что она прошла в Пекине-2022.

Эрин Джексон и Бриттани Боу Фото © 2022 Getty Images

Полный список призеров на Олимпиаде-2022 в Пекине

Женщины

500м

Золото: Эрин Джексон (USA)

Серебро: Михо Такаги (JPN)

Бронза: Ангелина Голикова (ROC)

1000м

Золото: Михо Такаги (JPN)

Серебро: Ютта Лердам (NED)

Бронза: Бриттани Боу (USA)

1500м

Золото: Ирен Вюст (NED)

Серебро: Михо Такаги (JPN)

Бронза: Антуанетта де Йонг (NED)

3000м

Золото: Ирен Схаутен (NED)

Серебро: Франческа Лоллобриджида (ITA)

Бронза: Изабель Вайдеман (CAN)

5000м

Золото: Ирен Схаутен (NED)

Серебро: Изабель Вайдеман (CAN)

Бронза: Мартина Сабликова (CZE)

Масс-старт

Золото: Ирен Схаутен (NED)

Серебро: Ивани Блонден (CAN)

Бронза: Франческа Лоллобриджида (ITA)

Командная гонка

Золото: Канада

Серебро: Япония

Бронза: Нидерланды

Мужчины

500м

Золото: Гао Тинъюй (CHN)

Серебро: Чха Мин Гю (KOR)

Бронза: Ватару Морисигэ (JPN)

1000м

Золото: Томас Крол (NED)

Серебро: Лоран Дюбрей (CAN)

Бронза: Ховар Лорентсен (NOR)

1500м

Золото: Кьелд Нейс (NED)

Серебро: Томас Крол (NED)

Бронза: Ким Минсок (KOR)

5000м

Золото: Нильс ван дер Пул (SWE)

Серебро: Патрик Руст (NED)

Бронза: Хальгейр Энгебротен (NOR)

10000м

Золото: Нильс ван дер Пул (SWE)

Серебро: Патрик Руст (NED)

Бронза: Давиде Гьотто (ITA)

Масс-старт

Золото: Барт Свингс (BEL)

Серебро: Чон Чжэ Вон (KOR)

Бронза: Ли Сын Хун (KOR)

Командная гонка

Золото: Норвегия

Серебро: ROC

Бронза: США