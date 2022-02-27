Пекин-2022 | Видео: Ангелина Голикова берет бронзу в забеге на 500м

В феврале 2021 года Ангелина Голикова заняла первое место в забеге на 500м в рамках чемпионата мира на отдельных дистанциях в Херенвене. Год спустя она подтвердила статус одной из лучших конькобежек планеты на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Я очень нервничала перед гонкой. Испытывала много эмоций, потому что на старте должны были выйти сильные девушки, и время между всеми нами должно было быть очень близким. Счастлива, что у меня есть олимпийская медаль. Это то, о чем я мечтала», – призналась 30-летняя спортсменка.

Ангелина завоевала бронзовую медаль в Пекине, уступив японке Тагаки Михо лишь 0.09 секунды, а американке Эрин Джексон – 0.17.