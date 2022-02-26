Пекин-2022 | Видео: бронза биатлонистов ROC в смешанной эстафете

В смешанной эстафете команду ROC представили следующие спортсмены: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов. В течение всей гонки эти биатлонисты шли на лидирующих позициях и в итоге пересекли финишную черту третьими.

«Мы могли быть первыми, а могли быть пятыми. Для меня это определенно победа, несмотря на то, что все, вероятно, совершали ошибки во время этой гонки», – поделилась впечатлениями Нигматуллина, бежавшая на первом этапе.

Команде ROC достались бронзовые медали, а серебро и золото получили Франция и Норвегия соответственно.