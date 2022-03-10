Итоги дня – главные новости, моменты и рекорды зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. День 6

Звезды парагорнолыжного спорта сияют в шестой день зимних Паралимпийских игр

В шестой день зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине было разыграно девять медалей, и все – в парагорнолыжном спорте.

16-летний австрийский спортсмен Йоханнес Айгнер стал первым победителем дня, показав в сумме за два заезда результат 1:49.34. Чемпион прошлых игр итальянец Джакомо Бертаньолли взял серебро (1:51.02) в гигантском слаломе среди мужчин с нарушением зрения. Бронза досталась словаку Мирославу Гараусу, который поднялся на подиум после финиша с результатом 1:54.92.

В мужском гигантском слаломе стоя радость для Финляндии принес Сантери Кийвери, который выиграл золото, финишировав всего на 0,04 секунды быстрее Чарльза Томаса Уолша из США. Третье место и бронза достались французу Артуру Боше, который завоевал свою третью медаль на этих Играх после золота в мужском скоростном спуске стоя и мужской суперкомбинации стоя.

В гигантском слаломе сидя Йеспер Педерсен продемонстрировал, почему он является одной из главных звезд Игр, добавив в свою коллекцию третью золотую медаль. Норвежец был на 3,30 секунды быстрее серебряного призера Рене де Сильвестро из Италии, а бронзу завоевал любимец местной публики Лян Зилу.

После того, как в четверг завершился последний день кругового турнира, стали известны полуфиналисты соревнований по керлингу на колясках. В пятницу в первом полуфинале Словакия встретится со Швецией, а хозяева соревнований Китайская Народная Республика сыграет с Канадой во втором полуфинале. Проигравшие в двух полуфиналах встретятся в завтрашнем матче за бронзовые медали в 19:35 по местному времени.

Момент дня

В свои 16 лет австриец Йоханнес Айгнер завоевал вторую золотую медаль Пекина-2022 и четвертую в общей сложности, заняв первое место в гигантском слаломе среди мужчин с нарушением зрения.

«Это просто невероятно, – сказал он после заездов. – У нас уже было золото, серебро и бронза, но сегодня мы хотели только золото. Невероятно, что мы сделали это».

Пекин-2022 – это что-то вроде семейного дела для Айгнера, чьи сестры Барбара (16 лет) и Вероника (19 лет) будут также соревноваться в парагорнолыжном спорте в пятницу. Айгнеры вполне могут заполучить еще больше медалей.

«Если они будут делать то же самое, что и на тренировках, то все будет хорошо, – сказал Йоханнес. Их техника действительно хороша, и, надеюсь, вы увидите это завтра».

Спортсмен дня

Норвежец Йеспер Педерсен находится в неудержимой форме в Пекине – он завоевал третью золотую медаль в гигантском слаломе сидя. В 22 года Педерсен имеет в общей сложности шесть паралимпийских медалей, и сегодняшняя победа позволила ему успешно защитить чемпионский титул, завоеванный в гигантском слаломе сидя в Пхенчхане-2018.

Ключ к успеху Педерсена, похоже, кроется в его способности постоянно выступать на самом высоком уровне: «Я самый сбалансированный на трассе. Мы просто много тренировались. У нас, наверное, больше всего дней на лыжах на трассе. Плюс у нас есть ледник в Норвегии, на котором мы находимся все лето»

У Педерсена еще есть шанс пополнить свою коллекцию медалей в воскресенье, когда он выступит в слаломе.

Что смотреть дальше

В пятницу, 11 марта, состоятся перенесенные соревнования по парагорнолыжному спорту среди женщин в гигантском слаломе, парабиатлону и парасноуборду, а затем определятся бронзовые призеры соревнований по керлингу на колясках. Всего в этот день будут разыграны 14 медалей.

Йеспер Педерсен Фото © 2022 Getty Images

Все медали дня

Мужские соревнования

Парагорнолыжный спорт - гигантский слалом с нарушением зрения

Золото: Йоханнес Айгнер (Австрия)

Серебро: Джакомо Бертаньоли (Италия)

Бронза: Мирослав Гараус (Словакия)

Парагорнолыжный спорт - гигантский слалом стоя

Золото: Сантери Кийвери (Финляндия)

Серебро: Томас Чарльз Уолш (США)

Бронза: Артур Боше (Франция)

Парагорнолыжный спорт - гигантский слалом сидя