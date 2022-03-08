Итоги дня – главные новости, моменты и рекорды зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. День 4

Еще два украинских подиума Пекина-2022, в сумме их уже три

В четвертый день зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине было разыграно шесть медалей в парабиатлоне, определились победители стадии плей-офф в парахоккее и продолжился круговой турнир по керлингу на колясках.

В Международный женский день украинские женщины заняли весь подиум в биатлоне стоя — это был второй по счету украинский пьедестал на этих Играх. Золото выиграла Ирина Буй, Александра Кононова завоевала серебряную медаль. которая стала седьмой паралимпийской наградой в ее карьере, а бронза досталась Людмиле Ляшенко.

Спустя несколько часов украинские мужчины не только повторили этот подвиг в дисциплине для слабовидящих, но и пошли еще дальше, заняв пять первых мест. Виталий Лукьяненко завоевал восьмую золотую паралимпийскую медаль в своей карьере. 43-летний спортсмен стал самым успешным парабиатлонистом всех времен. Анатолий Ковалевский и Дмитрий Суярко завоевали серебро и бронзу соответственно. В шаге от подиума оказался Ярослав Решетинский, а пятое место занял Александр Казик.

В биатлоне сидя Лю Менгтао завоевал восьмую золотую медаль Игр, опередив на 47 секунд занявшего второе место Мартина Фляйга. Фаворит Тарас Радь занял третье место, допустив четыре промаха на огневом рубеже..

Канадский спортсмен Марк Арендз завоевал свою вторую золотую паралимпийскую медаль, обойдя Григория Вовчинского в биатлоне стоя. Александр Герлиц из Казахстана завоевал бронзовую медаль.

Китайская Народная Республика вышла в стадию плей-офф парахоккея, не проиграв ни одного матча после победы над Италией со счетом 6:0 во вторник (8 марта). Канада вышла сразу в полуфинал, обыграв с таким же счетом Республику Корея. Чехия со счетом 3:0 обыграла Словакию.

В керлинге на колясках победы одержали Латвия, Великобритания, Республика Корея, Словакия, Швеция и Норвегия. Позже в течение дня состоятся дополнительные матчи.

Момент дня

Американская биатлонистка Кендалл Гретш выиграла захватывающую гонку на средней дистанции у соотечественницы Оксаны Мастерс, которая была фаворитом на титул после золотой медали в спринте в субботу (5 марта). Несмотря на штраф за промах на стрельбище, Гретш обогнала Мастерс несмотря на то, что Мастерс была безупречна на огневом рубеже.

«Я так взволнована сегодняшней гонкой, – сказала Гретш после финиша. – Я так рада разделить подиум с моей подругой по команде Оксаной и Аней из Германии. Мы называем ее «королевой биатлона», поэтому очень приятно быть вместе на пьедестале».

Для Гретш, которая завоевала медаль зимней Паралимпиады через полгода после золота в паратриатлоне на летних Играх в Токио-2020 (в 2021 году), это были очень удачные шесть месяцев. У Мастерс, тем временем, уже девять медалей зимних Паралимпийских игр вдобавок к трем медалям летних Игр, включая две награды в Токио в паравелоспорте.

Спортсмен дня

В возрасте всего 18 лет биатлонистка Леони Мария Вальтер завоевала золото на средней дистанции среди женщин с нарушением зрения и стала первой немкой, победившей в этой дисциплине. Тинейджер обошла фаворитку из Украины Оксану Шишкову, которая допустила два промаха на стрельбище. Бронзовую медаль завоевала представительница Китайской Народной Республики Юэ Ванг.

«Я так счастлива», – сказала Вальтер после соревнований, назвав завоевание своей первой золотой медали на Паралимпийских играх «прекрасным чувством». Вальтер добавила золото к двум бронзовым медалям, которые она уже завоевала на этих Играх: в парабиатлоне на 6км для слабовидящих и в классической лыжной гонке на 15км.

Что смотреть дальше

Завтра (среда, 9 марта) на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине 2022 центральное место займут паралыжные гонки. Медали будут разыграны в шести дисциплинах, в том числе в мужском и женском спринте сидя, спринте стоя (свободным стилем) и спринте с нарушением зрения (свободным стилем). Также продолжатся соревнования по парахоккею и керлингу на колясках, в котором пройдет еще 10 матчей.

Все медали дня

Женские соревнования

Паралимпийский биатлон - средняя дистанция сидя

Золото: Кендалл Гретш (США)

Серебро: Оксана Мастерс (США)

Бронза: Аня Викер (Германия)

Паралимпийский биатлон - средняя дистанция стоя

Золото: Ирина Буй (Украина)

Серебро: Александра Кононова (Украина)

Бронза: Людмила Ляшенко (Украина)

Паралимпийский биатлон - средняя дистанция с нарушением зрения

Золото: Леони Мария Вальтер (Германия)

Серебро: Оксана Шишкова (Украина)

Бронза: Юэ Ванг (Китайская Народная Республика)

Мужские соревнования

Паралимпийский биатлон - средняя дистанция сидя

Золото: Лю Менгтао (Китайская Народная Республика)

Серебро: Мартин Фляйг (Германи

Бронза: Тарас Рад (Украина)

Паралимпийский биатлон - средняя дистанция стоя

Золото: Марк Арендз (Канада)

Серебро: Григорий Вовчинский (Украина)

Бронза: Александр Герлиц (Казахстан)

Паралимпийский биатлон - средняя дистанция с нарушением зрения