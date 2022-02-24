Пекин-2022 | Видео: Серебро Александра Большунова в гонке на 15 км классическим стилем

Во второй гонке на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине Александр Большунов поднялся на вторую ступень пьедестала 

Лыжные гонки
Фото © 2022 Getty Images

11 февраля Александр Большунов завоевал четвертое олимпийское серебро в своей карьере. Это случилось в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем. Быстрее лыжника ROC был только Ийво Нисканен из Финляндии. Он опередил Большунова на 23,2 секунды.

Для успешного выступления в этой гонке Большунов пропустил спринт, который прошел двумя ранее. В результате Александр был снова быстрее норвежца Йоханнеса Клэбо, который занял в этом забеге третье место.

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