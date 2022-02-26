Пекин-2022 | Видео: двойной успех ROC в мужском скиатлоне

В мужском скиатлоне представители ROC заняли две ступени пьедестала почета: Александр Большунов расположился на первом месте, Денис Спицов – на втором. Для Большунова золотая медаль в скиатлоне стала первой олимпийской победой в карьере, а Спицов добавил в коллекцию третье серебро Игр.

«После Тур де Ски пришло осознание, что есть только один путь – подниматься наверх. И я рад, что верх – это Олимпийские игры. В первой же гонке я становлюсь олимпийским чемпионом. Это вершина, к которой стремятся все спортсмены, тренируясь изо дня в день, и я рад, что на данный момент я до нее добрался», – радовался Большунов после гонки.

Вслед за представителями ROC финишировал лыжник из Финляндии Ийво Нисканен, которому досталась бронзовая медаль.