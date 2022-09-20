Баскетбол. Женщины. Чемпионат мира 2022: что ждать и где смотреть

Чемпионат мира 2022 года по баскетболу среди женских команд, который пройдет в австралийском Сиднее с 22 сентября по 1 октября, будет уже 19-м по счету. Более половины предыдущих турниров – 10 из 18 - выиграли баскетболистки сборной США, которые будут явными фаворитами и на сей раз. Отметим, что победитель чемпионата мира-2022 получит прямую путевку на Олимпиаду, став первой командой, квалифицировавшейся на женских баскетбольный турнир Игр в Париже-2024.

В чемпионате мира примут участие 12 сборных, которые на предварительном этапе разбиты на две группы.

Группа А: Бельгия, Китай, Босния и Герцеговина, Пуэрто-Рико, Республика Корея, США.

Группа В: Франция, Сербия, Япония, Мали, Канада, Австралия.

Матчи круговых турниров в группах пройдут с 22 по 27 сентября. По четыре лучшие команды из каждой шестерки выходят в плей-офф, где разыграют медали по классической олимпийской системе: 29 сентября состоятся четвертьфиналы, 30 сентября – полуфиналы, 1 октября – матч за третье место и финал.

Главными претендентками на золотые медали являются баскетболистки США, которые не только выиграли десять подобных турниров в прошлом, но в их числе и пять из шести предыдущих. Таким образом, в XXI веке лишь однажды - в 2006 году – победа на чемпионате мира досталась не американкам, а другой команде, которой стала тогда сборная Австралии. В заявке сборной США на нынешний турнир – пять олимпийских чемпионок Игр в Токио-2020: Джувелл Лойд, Ариэль Аткинс, Челси Грей, Эйджа Уилсон и Брианна Стюарт. Основными соперницами американок на предварительной стадии в группе А наверняка станут баскетболистки Бельгии во главе с великолепной Эммой Мессеман. Остальным четырем командам из этой шестерки, скорее всего, предстоит повести борьбу за две оставшиеся вакансии в плей-офф, и фаворитами в ней будут баскетболистки из Китая.

Гораздо более ровный состав собрался в группе В, в которой выступят хозяйки чемпионата мира из сборной Австралии, а также три из четырех участников полуфиналов олимпийского турнира в Токио (то есть все, кроме сборной США) – Япония, Франция и Сербия. В этой же группе сыграет и занимающая шестое место в рейтинге Международной федерации баскетбола (FIBA) команда Канады, лидером которой является Натали Ачонва. Так что в этой шестерке серьезная борьба начнется с самых первых дней группового турнира, так как одна из пяти очень сильных сборных не сможет даже попасть в плей-офф.

В составах команд этой группы отметим также по-прежнему остающуюся в строю легенду австралийского баскетбола - 41-летнюю Лорен Джексон, которая была чемпионкой мира-2006, а свою первую олимпийскую медаль завоевала еще 22 года назад – это было серебро Игр в том же самом Сиднее, где пройдет нынешний чемпионат мира.

Расписание матчей чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.

Трансляции матчей чемпионата мира-2022 по баскетболу среди женщин смотрите на видеопортале Международной федерации баскетбола (FIBA) по подписке.