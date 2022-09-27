Баскетбол. Женщины. Чемпионат мира 2022. Четвертьфиналы: что ждать и где смотреть

На чемпионате мира 2022 года по баскетболу среди женских команд, который проходит в Сиднее, 27 сентября завершились матчи предварительного турнира в группах и определились все участники плей-офф. 29 сентября в четвертьфиналах турнира встретятся: США – Сербия, Китай – Франция, Бельгия – Австралия, Пуэрто-Рико – Канада.

На предварительной стадии чемпионата мира особых сенсаций не произошло. В группе А главные фаворитки турнира из сборной США подтвердили свой статус, одержав пять уверенных побед с преимуществом над соперницами от 14 очков и выше. Во встрече со сборной Республики Корея американки и вовсе устроили фестиваль результативности, набрав 145 очков (145:69). Так что вряд ли стоит удивляться тому, что сразу четыре баскетболистки сборной США вошли в десятку самых результативных игроков предварительного турнира - Эйджа Уилсон, Келси Плам, Бриона Джонс и Брианна Стюарт. Следом за американками в таблице группы А предсказуемо разместились сборные Китая и Бельгии, а в борьбе за четвертую вакансию в плей-офф от этой шестерки успех сопутствовал команде Пуэрто-Рико. Атакующая защитница пуэрториканок Арелья Гирантес стала самым результативной баскетболисткой группового турнира, набирая в среднем 18 очков за игру. Именно ей и Миа Холлингсхед, которая набрала 29 очков в ключевой встрече с командой Республики Корея, сборная Пуэрто-Рико в значительной степени обязана своим прорывом в четвертьфинал.

В группе В, где по жеребьевке собрались пять очень сильных команд, «пятыми лишними» в борьбе за плей-офф оказались серебряные медалистки Олимпиады в Токио из сборной Японии, которые уступили во всех четырех матчах прямым конкуренткам - Австралии, Канаде, Франции и Сербии. В этой шестерке ни одна сборная на предварительном этапе не избежала поражений, а первое место хозяйки чемпионата мира заняли лишь благодаря победе в очной встрече над командой Канады. В составе сборной Австралии легендарная баскетболистка этой страны Лорен Джексон уже не является прежним незаменимым лидером и проводит на площадке не более 10 минут за матч. Однако глубина состава австралиек позволяет их тренеру Сэнди Бронделло активно использовать в ротации как минимум 11 баскетболисток, и этот фактор может оказаться серьезным козырем в плей-офф.

В двух из четырех четвертьфинальных пар можно выделить явных фаворитов. Пожалуй, только чудо может помочь сборной Сербии устоять против команды США. А в противостоянии представительниц Западного полушария из Канады и Пуэрто-Рико шансы канадок объективно заметно выше. Их лидеры – прежде всего, Натали Ачонва и Бриджет Карлтон – классом превосходят пуэрториканок и должны помочь своей команде пробиться в полуфинал, где женская сборная Канады не была с 1986 года.

А вот в двух других полуфиналах должна быть серьезная борьба. В паре Австралия – Бельгия очень многое будет зависеть от того, как проявит себя в этот день лидер бельгиек Эмма Мессеман. Пока она является четвертой на ЧМ-2022 по подборам (8,5 за матч) и второй по результативным передачам (6,3 за игру), но собственных очков Мессеман бельгийкам немного не хватает. И именно этот дополнительный ресурс может позволить им навязать борьбу сборной Австралии, шансы которой на проход в полуфинал все-таки несколько выше.

Очень непростая задача будет стоять и перед сборной Франции в матче с Китаем. По всем ключевым статистическим показателям – набранные очки, подборы, передачи, точность исполнения трехочковых – китаянки по итогам групповой стадии уступают только сборной США. Отчасти это связано с менее плотным составом группы А, в которой играли обе эти команды. Но все же сборной Франции, у которой на нынешнем турнире нет ярко выраженного лидера, на которого можно бы было положиться в ключевые моменты встреч, для победы над Китаем определенно придется провести свой лучший матч на нынешнем турнире. Ведь даже победа француженок над Австралией была достигнута во многом благодаря индивидуальной результативности Габби Уильямс, которая в этой встрече атаковала из-за дуги с 60-процентной точностью, зато потом не реализовала ни одного трехочкового во всех четырех оставшихся матчах группового турнира.

Баскетбол. Женщины. Чемпионат мира 2022. Расписание четвертьфиналов (время московское)

29 сентября, четверг

5:00 США – Сербия

7:30 Пуэрто-Рико – Канада

11:00 Китай – Франция

13:30 Бельгия - Австралия

Расписание матчей чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.

Трансляции матчей чемпионата мира-2022 по баскетболу среди женщин смотрите на видеопортале Международной федерации баскетбола (FIBA) по подписке.