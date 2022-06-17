Баскетбол. НБА. Итоги сезона 2021/2022. Карри и «Голден Стэйт» творят историю

Победой «Голден Стэйт Уорриорз» над «Бостон Селтикс» со счетом 4:2 завершилась финальная серия баскетбольной НБА в сезоне 2021/22. Самым ценным игроком решающей серии заслуженно стал лидер «Голден Стэйта» Стефен Карри, которого теперь по праву можно назвать одним из величайших баскетболистов в истории.

От «Голден Стэйта» даже перед стартом плей-офф особо не ждали триумфа. Да и вообще многим казалось, что чудесная команда, выигрывавшая чемпионские перстни в 2015, 2017 и 2018 годах уже в прошлом. Карри и Дреймонду Грину – уже за 30, а еще один важнейший игрок 32-летний Клэй Томпсон вообще из-за тяжелейшей травмы (разрыв Ахилла и крестообразных связок) пропустил 2,5 года и вернулся только в январе 2022-го. В сезоне 2019/20 «Голден Стэйт» вообще стал худшей командой НБА с 15 победами в 65 матчах.

Но эти парни сумели возродиться, доказав что и сейчас очень хороши. По ходу плей-офф они одержали победы над «Денвером» (4:1), «Мемфисом» (4:2) и «Далласом» (4:1), а в финале встретились с «Бостоном». Причем уступали 1:2 в серии (108:120, 107:88, 100:116). Тем не менее, затем «Голден Стэйт» выиграл три матча подряд (107:97, 104:94, 103:90) и завоевали четвертый за восемь лет трофей. А Карри, только в одной игре набравший меньше 29 очков, стал всего лишь седьмым баскетболистом в истории НБА с четырьмя титулами и двумя наградами MVP по итогам чемпионата. Ранее этого добивались только великие – Билл Рассел, Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Тим Данкан и Леброн Джеймс.