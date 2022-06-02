Баскетбол. НБА. Финал 2022. «Бостон» - «Голден Стэйт»: расписание и время начала матчей

В баскетбольном финале НБА в сезоне 2021/22 сыграют «Голден Стэйт Уорриорз» - «Бостон Селтикс». Серия до четырех побед начнется 3 июня в Сан-Франциско рано утром по московскому времени

Знаменитые «кельты» за свою историю 17 раз выигрывали чемпионат НБА, но в последний раз это случилось в 2008 году. Да и в финале «Бостон Селтикс» не играл давно – с 2010 года, когда уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» 3:4.

В свою очередь, у «Бостона» - пять побед в чемпионатах НБА, в том числе относительно недавно – в 2015, 2017 и 2018 годах. Однако после 2019 года Стефен Карри и его партнеры ни разу не выходили в финалы. В нынешнем сезоне все пока идет у «Голден Стэйта» в плей-офф очень неплохо – одержаны победы над «Денвером» (4:1), «Мемфисом» (4:2) и «Далласом» (4:1). «Бостон» пробивался в финал с боем – после разгрома «Бруклина» (4:0) «Милуоки» и «Майами» удалось пройти со счетом 4:3.

Баскетбол. НБА. Расписание матчей финальной серии плей-офф НБА 2021/22. Серия до четырех побед

«Голден Стэйт Уорриорз» - «Бостон Селтикс».

Время начала матчей – московское

3 июня, пятница

Сан-Франциско. «Голден Стэйт Уорриорз» - «Бостон Селтикс». Начало в 4:00

6 июня, понедельник

Сан-Франциско. «Голден Стэйт Уорриорз» - «Бостон Селтикс». Начало в 3:00

9 июня, четверг

Бостон. «Бостон Селтикс» - «Голден Стэйт Уорриорз». Начало в 4:00

11 июля, суббота

Бостон. «Бостон Селтикс» - «Голден Стэйт Уорриорз». Начало в 4:00

14 июня, вторник (если понадобится)

Сан-Франциско. «Голден Стэйт Уорриорз» - «Бостон Селтикс». Начало в 4:00

17 июня, пятница (если понадобится)

Бостон. «Бостон Селтикс» - «Голден Стэйт Уорриорз». Начало в 4:00

20 июня, понедельник (если понадобится)

Сан-Франциско. «Голден Стэйт Уорриорз» - «Бостон Селтикс». Начало в 3:00