Баскетбол. НБА 2022/23: расписание матчей, история, статистика, трансляции

В ночь с 18 на 19 октября матчами «Бостон» - Филадельфия» и «Голден Стейт» - «Лос-Анджелес Лейкерс» стартует регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2022/23. Olympics собрал для вас все самое важное, чтобы следить за событиями стартовавшего сезона в главной баскетбольной лиге мира.

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- Расписание матчей регулярного чемпионата НБА в сезоне-2023/23 можно посмотреть здесь

- Результаты сыгранных матчей можно найти здесь

- Турнирную таблицу НБА по дивизионам в режиме реального времени смотрите здесь

- Турнирную таблицу НБА по конференциям в режиме реального времени смотрите здесь

- Статистику лидеров НБА в сезоне-2022/23 по индивидуальным показателям и сравнительную статистику команд смотрите здесь

- Статистику отдельных игроков (по фамилии) можно найти здесь

Главные даты календаря НБА в сезоне-2022/23

Регулярный чемпионат – 18 октября 2022 года – 9 апреля 2023 года

Матчи плей-ин – с 11 по 14 апреля 2023 года

Матчи плей-офф – с 16 апреля по июнь 2023 года

«Матч всех звезд НБА» – 19 февраля 2023 года – Солт-Лейк-Сити

Международные матчи НБА:

Мехико-сити – «Майами» - Сан-Антонио» - 17 декабря 2022 года

Париж – «Чикаго» - «Детройт» - 19 января 2023 года

Структура НБА в сезоне-2022/23

В сезоне-2022/23 Национальной баскетбольной ассоциации примут участие 30 клубов, распределенные на две конференции и шесть дивизионов.

Восточная конференция

Атлантический дивизион: «Бостон Селтикс», «Бруклин Нетс», «Нью-Йорк Никс, «Филадельфия Сиксерс», «Торонто Рэпторс».

Центральный дивизион: «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс», «Детройт Пистонс», «Индиана Пэйсерс», «Милуоки Бакс».

Юго-Восточный дивизион: «Атланта Хоукс», «Шарлотт Хорнетс», «Майами Хит», «Орландо Мэджик», «Вашингтон Уизардз».

Западная конференция

Северо-Западный дивизион: «Денвер Наггетс», «Миннесота Тимбервулвз», «Оклахома-Сити Тандер», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Юта Джаз».

Тихоокеанский дивизион: «Голден Стэйт Уорриорз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Финикс Санз», «Сакраменто Кингз».

Юго-Западный дивизион: «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс», «Мемфис Гриззлис», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сан-Антонио Сперс».

В регулярном чемпионате НБА каждая команда проведет по 82 матча. По шесть лучших команд от каждой конференции напрямую выходят в плей-офф. Командам, занявшим по итогам регулярного чемпионата в своих конференциях места с 7-го по 10-е, предстоит провести дополнительный раунд плей-ин, по итогам которого будут определены обладатели еще двух вакансий на Востоке и на Западе. После этого будет окончательно сформирована сетка плей-офф НБА из 16 клубов.

История

Национальная баскетбольная ассоциация официально была создана 3 августа 1949 года. Чемпионами НБА с тех пор становились 20 клубов (с учетом продажи и географического перемещения франшиз): «Миннеаполис/Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс» - по 17 раз, «Филадельфия/Голден Стейт Уорриорз» - 7, «Чикаго Буллз» - 6, «Сан-Антонио Сперс» - 5, «Сиракьюз»/«Филадельфия 76», «Детройт Пистонс» и «Майами Хит» - по 3, «Нью-Йорк Никс», «Хьюстон Рокетс» и «Милуоки Бакс» - по 2, «Балтимор Буллетс» (клуб прекратил существование), «Рочестер Роялз» (сейчас – «Сакраменто Кингз»), «Сент-Луис Хоукс» (сейчас – «Атланта Хоукс»), «Вашингтон Буллетс» (сейчас – «Вашингтон Уизардз»), «Сиэтл Суперсоникс» (сейчас – «Оклахома-Сити Тандер»), «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Даллас Маверикс», «Кливленд Кавальерс» и «Торонто Рэпторс» - по 1.

Действующим обладателем титула чемпиона НБА является команда «Голден Стейт Уорриорз».

Трансляции

Матчи НБА в сезоне 2022/23 можно смотреть по подписке на официальном видеоканале NBA.TV (возможен геоблок).