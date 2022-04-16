Баскетбол. НБА-2021/22. Первый раунд плей-офф: расписание игр

Первый раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне 2021/22 стартует 16 апреля, а завершится не позднее 1 мая. Естественно, главным фаворитом в борьбе за перстни чемпионов НБА является «Финикс Санз» во главе с Дэвином Букером. Эта команда выиграла регулярный чемпионат с серьезным преимуществом, победив в 64 из 82 матчей. Однако уже в первом раунде им предстоит непростое испытание – серия до четырех побед с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Любопытно, что «Пеликанс» начали сезон ужасно – с одной победы в 13 матчах, но сумели пройти в плей-ин, одолев там «Сан-Антонио» и «Клипперс». Действующие чемпионы НБА из «Милуоки Бакс» завершили регулярный чемпионат вторыми в Восточной конференции после «Майами Хит» и начнут плей-офф матчами с «Чикаго». Напомним, что в финале НБА в сезоне 2021/22 баскетболисты «Милуоки» обыграли «Финикс» 4:2.

Баскетбол. Расписание матчей первого раунда (1/8 финала) плей-офф НБА-2021/22. Серии до четырех побед

Время начала матчей – московское.

Восточная конференция

«Милуоки Бакс» - «Чикаго Буллс»

17 апреля, воскресенье

Милуоки. Начало в 1:00

21 апреля, четверг

Чикаго. Начало в 2:30

23 апреля, суббота

Майами. Начало в 3:00

25 апреля, понедельник

Чикаго. Начало в 21:00

27 апреля, среда (если понадобится)

Милуоки. Начало в 19:00

29 апреля, пятница (если понадобится)

Чикаго. Начало в 19:00

1 мая, воскресенье (если понадобится)

Милуоки. Начало в 19:00

* «Бостон Селтикс» - «Бруклин Нетс»*

17 апреля, воскресенье

Бостон. Начало в 22:30

21 апреля, четверг

Бостон. Начало в 2:00

23 апреля, суббота

Нью-Йорк. Начало в 19:00

25 апреля, понедельник

Нью-Йорк. Начало в 19:00

27 апреля, среда (если понадобится)

Бостон. Начало в 19:00

29 апреля, пятница (если понадобится)

Нью-Йорк. Начало в 19:00

1 мая, воскресенье (если понадобится)

Бостон. Начало в 19:00

«Филадельфия Сиксерс» - «Торонто Рэпторс»

17 апреля, воскресенье

Филадельфия. Начало в 1:00

19 апреля, вторник

Филадельфия. Начало в 2:30

21 апреля, четверг

Торонто. Начало в 2:00

23 апреля, суббота

Торонто. Начало в 21:00

25 апреля, понедельник (если понадобится)

Филадельфия. Начало в 19:00

28 апреля, четверг (если понадобится)

Торонто. Начало в 19:00

30 апреля, суббота (если понадобится)

Филадельфия. Начало в 19:00

«Майами Хит» - «Атланта Хоукс»

17 апреля, воскресенье

Майами. Начало в 20:30

20 апреля, среда

Майами. Начало в 2:30

23 апреля, суббота

Атланта. Начало в 2:00

25 апреля, понедельник

Атланта. Начало в 2:00

26 апреля, вторник (если понадобится)

Майами. Начало в 19:00

28 апреля, четверг (если понадобится)

Атланта. Начало в 19:00

30 апреля, суббота (если понадобится)

Майами. Начало в 19:00

Яннис Адетокунбо постарается привести "Милуоки" к чемпионству второй сезон подряд Фото © 2022 Getty Images

Западная конференция