Баскетбол. НБА-2021/22. Первый раунд плей-офф: расписание игр

Первый раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне 2021/22 стартует 16 апреля, а завершится не позднее 1 мая. Естественно, главным фаворитом в борьбе за перстни чемпионов НБА является «Финикс Санз» во главе с Дэвином Букером. Эта команда выиграла регулярный чемпионат с серьезным преимуществом, победив в 64 из 82 матчей. Однако уже в первом раунде им предстоит непростое испытание – серия до четырех побед с «Нью-Орлеан Пеликанс».
Любопытно, что «Пеликанс» начали сезон ужасно – с одной победы в 13 матчах, но сумели пройти в плей-ин, одолев там «Сан-Антонио» и «Клипперс». Действующие чемпионы НБА из «Милуоки Бакс» завершили регулярный чемпионат вторыми в Восточной конференции после «Майами Хит» и начнут плей-офф матчами с «Чикаго». Напомним, что в финале НБА в сезоне 2021/22 баскетболисты «Милуоки» обыграли «Финикс» 4:2.
Баскетбол. Расписание матчей первого раунда (1/8 финала) плей-офф НБА-2021/22. Серии до четырех побед
Время начала матчей – московское.
Восточная конференция
- «Милуоки Бакс» - «Чикаго Буллс»
- 17 апреля, воскресенье
- Милуоки. Начало в 1:00
- 21 апреля, четверг
- Чикаго. Начало в 2:30
- 23 апреля, суббота
- Майами. Начало в 3:00
- 25 апреля, понедельник
- Чикаго. Начало в 21:00
- 27 апреля, среда (если понадобится)
- Милуоки. Начало в 19:00
- 29 апреля, пятница (если понадобится)
- Чикаго. Начало в 19:00
- 1 мая, воскресенье (если понадобится)
- Милуоки. Начало в 19:00
- * «Бостон Селтикс» - «Бруклин Нетс»*
- 17 апреля, воскресенье
- Бостон. Начало в 22:30
- 21 апреля, четверг
- Бостон. Начало в 2:00
- 23 апреля, суббота
- Нью-Йорк. Начало в 19:00
- 25 апреля, понедельник
- Нью-Йорк. Начало в 19:00
- 27 апреля, среда (если понадобится)
- Бостон. Начало в 19:00
- 29 апреля, пятница (если понадобится)
- Нью-Йорк. Начало в 19:00
- 1 мая, воскресенье (если понадобится)
- Бостон. Начало в 19:00
- «Филадельфия Сиксерс» - «Торонто Рэпторс»
- 17 апреля, воскресенье
- Филадельфия. Начало в 1:00
- 19 апреля, вторник
- Филадельфия. Начало в 2:30
- 21 апреля, четверг
- Торонто. Начало в 2:00
- 23 апреля, суббота
- Торонто. Начало в 21:00
- 25 апреля, понедельник (если понадобится)
- Филадельфия. Начало в 19:00
- 28 апреля, четверг (если понадобится)
- Торонто. Начало в 19:00
- 30 апреля, суббота (если понадобится)
- Филадельфия. Начало в 19:00
- «Майами Хит» - «Атланта Хоукс»
- 17 апреля, воскресенье
- Майами. Начало в 20:30
- 20 апреля, среда
- Майами. Начало в 2:30
- 23 апреля, суббота
- Атланта. Начало в 2:00
- 25 апреля, понедельник
- Атланта. Начало в 2:00
- 26 апреля, вторник (если понадобится)
- Майами. Начало в 19:00
- 28 апреля, четверг (если понадобится)
- Атланта. Начало в 19:00
- 30 апреля, суббота (если понадобится)
- Майами. Начало в 19:00
Западная конференция
- «Даллас Маверикс» - «Юта Джаз»
- 16 апреля, суббота
- Даллас. Начало в 20:00
- 19 апреля, вторник
- Даллас. Начало в 3:30
- 22 апреля, пятница
- Солт-Лейк-Сити. Начало в 4:00
- 23 апреля, суббота
- Солт-Лейк-Сити. Начало в 23:30
- 25 апреля, понедельник (если понадобится)
- Даллас. Начало в 20:00
- 28 апреля, четверг (если понадобится)
- Солт-Лейк-Сити. Начало в 21:00
- 30 апреля, суббота (если понадобится)
- Даллас. Начало в 20:00
- «Мемфис Гриззлиз» - «Миннесота Тимбервулвз»
- 16 апреля, суббота
- Мемфис. Начало в 22:30
- 19 апреля, вторник
- Мемфис. Начало в 20:00
- 22 апреля, пятница
- Миннесота. Начало в 2:30
- 23 апреля, суббота
- Миннесота. Начало в 20:30
- 26 апреля, вторник (если понадобится)
- Мемфис. Начало в 20:00
- 28 апреля, четверг (если понадобится)
- Миннесота. Начало в 20:00
- 1 мая, воскресенье (если понадобится)
- Мемфис. Начало в 20:00
- «Голден Стэйт Уорриорз» - «Денвер Наггетс»
- 17 апреля, воскресенье
- Сан-Франциско. Начало в 3:30
- 19 апреля, вторник
- Сан-Франциско. Начало в 5:00
- 22 апреля, пятница
- Денвер. Начало в 5:00
- 24 апреля, воскресенье
- Денвер. Начало в 22:30
- 27 апреля, среда (если понадобится)
- Сан-Франциско. Начало в 22:00
- 29 апреля, пятница (если понадобится)
- Денвер. Начало в 21:00
- 1 мая, воскресенье (если понадобится)
- Сан-Франциско. Начало в 22:00
- «Финикс Санз» - «Нью-Орланс Пеликанс»
- 18 апреля, понедельник
- Финикс. Начало в 4:00
- 20 апреля, среда
- Финикс. Начало в 5:00
- 23 апреля, суббота
- Нью-Орлеан. Начало в 4:30
- 25 апреля, понедельник
- Нью-Орлеан. Начало в 4:30
- 26 апреля, вторник (если понадобится)
- Финикс. Начало в 20:00
- 28 апреля, четверг (если понадобится)
- Нью-Орлеан. Начало в 22:00
- 30 апреля, суббота (если понадобится)
- Финикс. Начало в 22:00