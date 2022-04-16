Баскетбол. НБА-2021/22. Первый раунд плей-офф: расписание игр

Полный календарь матчей первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2021/22

Автор: Сергей Подушкин
Баскетбол
Фото © 2022 Getty Images

Первый раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне 2021/22 стартует 16 апреля, а завершится не позднее 1 мая. Естественно, главным фаворитом в борьбе за перстни чемпионов НБА является «Финикс Санз» во главе с Дэвином Букером. Эта команда выиграла регулярный чемпионат с серьезным преимуществом, победив в 64 из 82 матчей. Однако уже в первом раунде им предстоит непростое испытание – серия до четырех побед с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Любопытно, что «Пеликанс» начали сезон ужасно – с одной победы в 13 матчах, но сумели пройти в плей-ин, одолев там «Сан-Антонио» и «Клипперс». Действующие чемпионы НБА из «Милуоки Бакс» завершили регулярный чемпионат вторыми в Восточной конференции после «Майами Хит» и начнут плей-офф матчами с «Чикаго». Напомним, что в финале НБА в сезоне 2021/22 баскетболисты «Милуоки» обыграли «Финикс» 4:2.

Баскетбол. Расписание матчей первого раунда (1/8 финала) плей-офф НБА-2021/22. Серии до четырех побед

Время начала матчей – московское.

Восточная конференция

  • «Милуоки Бакс» - «Чикаго Буллс»
  • 17 апреля, воскресенье
  • Милуоки. Начало в 1:00
  • 21 апреля, четверг
  • Чикаго. Начало в 2:30
  • 23 апреля, суббота
  • Майами. Начало в 3:00
  • 25 апреля, понедельник
  • Чикаго. Начало в 21:00
  • 27 апреля, среда (если понадобится)
  • Милуоки. Начало в 19:00
  • 29 апреля, пятница (если понадобится)
  • Чикаго. Начало в 19:00
  • 1 мая, воскресенье (если понадобится)
  • Милуоки. Начало в 19:00
  • * «Бостон Селтикс» - «Бруклин Нетс»*
  • 17 апреля, воскресенье
  • Бостон. Начало в 22:30
  • 21 апреля, четверг
  • Бостон. Начало в 2:00
  • 23 апреля, суббота
  • Нью-Йорк. Начало в 19:00
  • 25 апреля, понедельник
  • Нью-Йорк. Начало в 19:00
  • 27 апреля, среда (если понадобится)
  • Бостон. Начало в 19:00
  • 29 апреля, пятница (если понадобится)
  • Нью-Йорк. Начало в 19:00
  • 1 мая, воскресенье (если понадобится)
  • Бостон. Начало в 19:00
  • «Филадельфия Сиксерс» - «Торонто Рэпторс»
  • 17 апреля, воскресенье
  • Филадельфия. Начало в 1:00
  • 19 апреля, вторник
  • Филадельфия. Начало в 2:30
  • 21 апреля, четверг
  • Торонто. Начало в 2:00
  • 23 апреля, суббота
  • Торонто. Начало в 21:00
  • 25 апреля, понедельник (если понадобится)
  • Филадельфия. Начало в 19:00
  • 28 апреля, четверг (если понадобится)
  • Торонто. Начало в 19:00
  • 30 апреля, суббота (если понадобится)
  • Филадельфия. Начало в 19:00
  • «Майами Хит» - «Атланта Хоукс»
  • 17 апреля, воскресенье
  • Майами. Начало в 20:30
  • 20 апреля, среда
  • Майами. Начало в 2:30
  • 23 апреля, суббота
  • Атланта. Начало в 2:00
  • 25 апреля, понедельник
  • Атланта. Начало в 2:00
  • 26 апреля, вторник (если понадобится)
  • Майами. Начало в 19:00
  • 28 апреля, четверг (если понадобится)
  • Атланта. Начало в 19:00
  • 30 апреля, суббота (если понадобится)
  • Майами. Начало в 19:00
Яннис Адетокунбо постарается привести "Милуоки" к чемпионству второй сезон подряд 
Фото © 2022 Getty Images

Западная конференция

  • «Даллас Маверикс» - «Юта Джаз»
  • 16 апреля, суббота
  • Даллас. Начало в 20:00
  • 19 апреля, вторник
  • Даллас. Начало в 3:30
  • 22 апреля, пятница
  • Солт-Лейк-Сити. Начало в 4:00
  • 23 апреля, суббота
  • Солт-Лейк-Сити. Начало в 23:30
  • 25 апреля, понедельник (если понадобится)
  • Даллас. Начало в 20:00
  • 28 апреля, четверг (если понадобится)
  • Солт-Лейк-Сити. Начало в 21:00
  • 30 апреля, суббота (если понадобится)
  • Даллас. Начало в 20:00
  • «Мемфис Гриззлиз» - «Миннесота Тимбервулвз»
  • 16 апреля, суббота
  • Мемфис. Начало в 22:30
  • 19 апреля, вторник
  • Мемфис. Начало в 20:00
  • 22 апреля, пятница
  • Миннесота. Начало в 2:30
  • 23 апреля, суббота
  • Миннесота. Начало в 20:30
  • 26 апреля, вторник (если понадобится)
  • Мемфис. Начало в 20:00
  • 28 апреля, четверг (если понадобится)
  • Миннесота. Начало в 20:00
  • 1 мая, воскресенье (если понадобится)
  • Мемфис. Начало в 20:00
  • «Голден Стэйт Уорриорз» - «Денвер Наггетс»
  • 17 апреля, воскресенье
  • Сан-Франциско. Начало в 3:30
  • 19 апреля, вторник
  • Сан-Франциско. Начало в 5:00
  • 22 апреля, пятница
  • Денвер. Начало в 5:00
  • 24 апреля, воскресенье
  • Денвер. Начало в 22:30
  • 27 апреля, среда (если понадобится)
  • Сан-Франциско. Начало в 22:00
  • 29 апреля, пятница (если понадобится)
  • Денвер. Начало в 21:00
  • 1 мая, воскресенье (если понадобится)
  • Сан-Франциско. Начало в 22:00
  • «Финикс Санз» - «Нью-Орланс Пеликанс»
  • 18 апреля, понедельник
  • Финикс. Начало в 4:00
  • 20 апреля, среда
  • Финикс. Начало в 5:00
  • 23 апреля, суббота
  • Нью-Орлеан. Начало в 4:30
  • 25 апреля, понедельник
  • Нью-Орлеан. Начало в 4:30
  • 26 апреля, вторник (если понадобится)
  • Финикс. Начало в 20:00
  • 28 апреля, четверг (если понадобится)
  • Нью-Орлеан. Начало в 22:00
  • 30 апреля, суббота (если понадобится)
  • Финикс. Начало в 22:00

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