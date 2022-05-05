Баскетбол. Мужчины. Евролига – 2021/22. В «Финале четырех» в Белграде - только суперклубы

С 19 по 21 мая в Белграде пройдет «Финал четырех» мужской баскетбольной Евролиги-2021/22, в котором примут участие испанские «Реал» и «Барселона», турецкий «Анадолу Эфес» и греческий «Олимпиакос».

Если «Реал» и «Анадолу Эфес» сумели завершить свои четвертьфинальные серии (соответственно, против «Маккаби» и «Милана») досрочно, то «Барселоне» и «Олимпиакосу», чтобы завоевать право на поездку в Белград, пришлось пройти испытание решающими пятыми матчами.

«Барселона» проводила пятый матч серии против «Баварии» на своей площадке и сумела избежать напряженной концовки и особых затрат нервной энергии, одержав победу с преимуществом в 10 очков – 77:67. Лучшим в составе команды Шарунаса Ясикявичюса был в этот вечер Брэндон Дэвис, набравший 19 очков и сделавший 5 подборов.

Путь в «Финал четырех» «Олимпиакоса» оказался гораздо сложнее, хотя и греческая команда проводила заключительный матч серии против «Монако» на своем паркете. По ходу решающей встречи баскетболисты «Монако» поначалу завладели инициативой, и их преимущество в счете даже доходило до двузначного (41:30 на 16-й минуте игры). Постепенно команда Георгиоса Барцокаса смогла ликвидировать этот дефицит, и отчасти ей помогло, что совершенно не шли дальние броски у главного снайпера монегасков Майка Джеймса. Первое попадание из-за дуги ему удалось лишь на последней секунде третьей четверти, а до этого Джеймс допустил сразу шесть промахов с дальней дистанции подряд. В итоге снайпер «Монако» набрал в этот вечер свои «дежурные» 24 очка, но ключевым фактором матча они не стали.

За три минуты до финальной сирены преимущество «Олимпиакоса» было еще минимальным (84:83), но один из лидеров греческой команды Костас Слукас, за минуту с небольшим набравший семь очков, внес решающий вклад в окончательный успех «Олимпиакоса» в этом матче-триллере - 94:88.

В результате четвертьфинальных серий состав «Финала четырех», предстоящего в Белграде, получился по-настоящему звездным. Все четыре команды уже выигрывали Евролигу в ее нынешнем формате, причем «Реал», «Барселона» и «Олимпиакос» делали это дважды, а «Анадолу Эфес» является действующим обладателем трофея, выиграв его в 2021 году в Кельне. Если же брать всю историю главного континентального клубного турнира, включающую и период Кубка европейских чемпионов (с 1958 по 2000 год, когда была образована Евролига), то тут абсолютно вне конкуренции «Реал», в активе которого 10 титулов.

Фаворита в предстоящем «Финале четырех» выделить практически невозможно, так как короткий формат турнира делает его абсолютно непредсказуемым. Да и в целом у стадии плей-офф свои законы, ведь можно вспомнить, что с самыми большими сложностями в четвертьфиналах столкнулись именно два победителя регулярного чемпионата – «Барселона» и «Олимпиакос».

В четверг, 19 мая, в полуфиналах Евролиги-2021/22 встретятся: «Барселона» - «Реал», «Олимпиакос» - «Анадолу Эфес»

Финал и матч за третье место – в субботу, 21 мая.

Матчи «Финала четырех» можно смотреть на официальном видеоканале мужской баскетбольной Евролиги по подписке