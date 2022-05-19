Баскетбол. Мужчины. Евролига – 2021/22. В финале – «Анадолу Эфес» и «Реал»

Судьба обоих полуфинальных матчей, которые прошли в рамках стартовавшего 19 мая в Белграде «Финала четырех» мужской баскетбольной Евролиги-2021/22, оставалась неизвестной фактически до самой финальной сирены. Но в итоге турецкий «Анадолу Эфес» сумел одержать победу над греческим «Олимпиакосом» - 77:74, а в испанском дерби «Реал» оказался чуть-чуть сильнее «Барселоны» - 86:83.

В матче между «Анадолу Эфес» и «Олимпиакосом» инициативу поначалу захватил греческий клуб, уже в дебюте матча оторвавшийся на 7 очков (12:5), а затем сохранявший это преимущество почти до самого конца второй четверти. Однако турецкая команда к перерыву все-таки ликвидировала свое отставание, и во второй половине матча борьба пошла почти очко в очко. Снайперы «Анадолу Эфес» Василие Мицич и Шейн Ларкин нанесли на двоих за этот матч 23 попытки поразить кольцо с дальней дистанции. Получалось это у них с переменным успехом - с процентом попаданий около 30. Однако в последней атаке, которую «Анадолу Эфес» начал при ничейном счете 74:74, право решающего броска все равно было доверено именно Мицичу – лучшему снайперу нынешнего розыгрыша Евролиги. И именно в этот момент мяч после очередного трехочкового броска серба опустился в кольцо практически одновременно с финальной сиреной. Действующий обладатель трофея – «Анадолу Эфес» - вновь сыграет в главном финале Евролиги!

Самым результативным игроком второго полуфинала между «Реалом» и «Барселоной» стал форвард каталонского клуба Никола Миротич, набравший 26 очков и реализовавший в том числе четыре своих дальних броска из семи. Однако его усилий не хватило «Барселоне» для того, чтобы организовать повторение прошлогоднего финала Евролиги, в котором против «Анадолу Эфес» играла именно команда Шарунаса Ясикявичюса.

На сей раз в полуфинальном матче против «Реала» «Барселона» тоже долгое время владела инициативой, и ее преимущество доходило до 13 очков – 47:34 после точного броска Сертача Шанлы на 22-й минуте матча. В этот опасный для себя момент матча «Реал» организовал погоню, и уже через семь минут после точного 3-очкового в исполнении Серхио Льюля даже вышел вперед – 58:56.

На протяжении почти всей заключительной четверти уже именно Королевский клуб вел в счете, но в итоге и в этой встрече дело дошло до нервной концовки. За 7 секунд до окончания четвертого периода австралийский разыгрывающий «Барселоны» Данте Экзам в очередной раз сократил отставание своей команды до минимума (83:84). Каталонцы быстро сфолили, и все тот же Серхио Льюль реализовал лишь первый из двух штрафных бросков. И именно в этот момент подбор, выигранный на чужом щите игроком «Реала» Гершоном Ябуселе стал ключевым эпизодом матча, лишившим «Барселону» шансов на последнюю атаку.

Таким образом, 21 мая в финале Евролиги встретятся «Анадолу Эфес» и «Реал». Напомним, что турецкая команда выиграла этот турнир в прошлом году, а «Реал» в последний раз завоевывал главный трофей Старого Света в 2018-м, причем именно в том году «Финал четырех» тоже проходил именно в Белграде. Так что перед решающей встречей Евролиги-2021/22 у обеих команд определенно есть повод настроиться на нее, освежив в памяти свои прошлые недавние победы.

Матчи «Финала четырех» можно смотреть на официальном видеоканале мужской баскетбольной Евролиги по подписке