Баскетбол. Мужчины. Евролига–2021/22. «Реал» и «Анадолу Эфес» - уже в «Финале четырех»

В мужской баскетбольной Евролиге-2021/22 определились два первых участника «Финала четырех», который пройдет в Белграде с 27 по 29 мая. Ими стали мадридский «Реал», в трех матчах выигравший серию у израильского «Маккаби», и турецкий «Анадолу Эфес», которому для победы над «Миланом» потребовалось провести на матч больше: счет в серии – 3:1. В двух других четвертьфинальных противостояниях («Барселона» - «Бавария» и «Олимпиакос» - «Монако») счет пока – 2:2, и решающими станут пятые матчи, которые состоятся 3 мая.

«Реал» на удивление легко преодолел четвертьфинальный барьер в лице «Маккаби». Стартовые два матча мадридцы проводили на своей площадке. В первом из них они владели преимуществом на протяжении всей встречи, хотя нервной концовки избежать не удалось. За 3 минуты до сирены после точного броска Романа Соркина «Маккаби» сократил отставание до пяти очков (71:76), однако заключительный отрезок игры команда Пабло Ласо провела предельно собранно – в итоге победа «Реала» 84:74. В повторной встрече команда из Мадрида и вовсе избежала проблем, победив с преимуществом в 29 очков (95:66). А французский центровой Венсан Пуарье выдал матч-бенефис, сделав «дабл-дабл» (16 очков и 10 подборов) и добавив к ним два блок-шота, два ассиста и два перехвата. В третьем матче в Тель-Авиве «Реал» вновь добился уверенной победы (87:76), а 34-летний заслуженный ветеран Серхио Льюль, набрав 18 очков, стал самым результативным игроком встречи. Так мадридский клуб забронировал сете место в «Финале четырех» - напомним, что предыдущий раз «Реал» выигрывал Евролигу в 2018 году, когда решающий раунд турнира проходил именно в Белграде.

Чуть больше проблем, чем мадридцы, испытал в четвертьфинале «Анадолу Эфес». В его серии против «Милана» преимущество своей площадки изначально принадлежало итальянцам, однако такое положение дел просуществовало недолго. Уже первая встреча в Милане оказалась совершенно катастрофической для хозяев. Команда Этторе Мессины набрала в ней всего 48 очков при ужасающем проценте попаданий с игры (всего 31% - 17 точных бросков из 55). Результат – 64:48 в пользу «Анадолу Эфеса» сразу задал тон во всей серии. И хотя в повторной домашней игре «Милан» одержал победу (73:66), но затем дважды уступил в Стамбуле (65:77 и 70:75), прекратив борьбу в турнире. Лучший снайпер нынешнего розыгрыша Евролиги Василие Мицич из «Анадолу Эфеса» в этой серии подтвердил свой класс, набирая в среднем по 18,5 очка за игру.

В серии против «Олимпиакоса» «Монако» выглядел очевидным «андердогом», однако монегаски после крупного поражения в первой гостевой встрече (54:71) неожиданно сумели взять еще более крупный реванш во второй (96:72). Настроиться на нее подопечным Георгиоса Барцокаса явно не удалось. Непростой победой в первом матче на площадке соперника «Олимпиакос» (87:83) вернул себе статус фаворита, причем ключевым фактором в этой встрече стали трехочковые греческой команды, которые они исполняли с точностью почти в 42 процента (10 из 24). Однако в драматичной четвертой игре серии греческую команду не выручили и 11 попаданий из-за дуги, и «Монако» все-таки сумел добыть победу в концовке. Точный бросок Дуэйна Бэкона на последней минуте встречи принес монегаскам победу (78:77) и перевел серию в пятый матч.

По похожему сценарию развивается и серия между «Барселоной» и «Баварией». В ней фаворит (победитель регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 «Барселона») также уступил один из двух матчей на своей площадке, а затем обменялся с соперником победами и на выезде. Характерно, что и в этом случае после уверенной стартовой победы (77:67) каталонская команда Шарунаса Ясикявичюса явно не смогла сохранить должный настрой на вторую домашнюю игру, проиграв ее с разницей в 15 очков (75:90). «Бавария» зацепилась за свой шанс, и теперь пятый матч этой серии обещает стать настоящим сражением.

Пятые четвертьфинальные матчи 3 мая можно смотреть на официальном видеоканале мужской баскетбольной Евролиги по подписке