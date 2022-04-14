Баскетбол. Мужчины. Евролига – 2021/22. Четвертьфиналы: что ждать, где смотреть

Перенесенным матчем между израильским «Маккаби» и турецким «Фенербахче» завершился предварительный круговой турнир мужской баскетбольной Евролиги-2021/22. Одержав победу со счетом 85:76, «Маккаби» вышел на пятое место в турнирной таблице, после чего сетка плей-офф Евролиги оказалась окончательно сформирована. В четвертьфинальных сериях до трех побед за право сыграть в «Финале четырех» встретятся: «Олимпиакос» - «Монако», «Реал» - «Маккаби», «Милан» - «Анадолу Эфес», «Барселона» - «Бавария».

Лучшей командой по итогам предварительного раунда стала «Барселона», одержавшая в 28 матчах кругового турнира 21 победу (напомним, что после исключения из Евролиги трех российских клубов – ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа - итоговая таблица сформирована из результатов встреч между собой 15 оставшихся команд). Команда из столицы Каталонии оказалась лучшей в групповом турнире не только по количеству побед, но и по целому ряду ключевых статистических показателей – например, по количеству трехочковых бросков (9,2 в среднем за игру), результативных передач (18,7 за матч) и другим. Лидеры «Барселоны» возглавляют список лучших игроков предварительного раунда и в индивидуальных номинациях: Никола Миротич – по среднему рейтингу полезных действий (19,8 за матч), а Ник Калатес – по «ассистам» (6,1 за игру). По итогам регулярного сезона именно «Барселона» главного тренера Шарунаса Ясикявичюса выглядит главным фаворитом нынешнего розыгрыша Евролиги.

Четвертьфинальные серии Евролиги стартуют 19 апреля – в этот день на паркет выйдут «Барселона» и «Бавария», а также «Милан» и «Анадолу Эфес». На следующий день состоятся первые матчи в двух других парах – «Олимпиакос» - «Монако» и «Реал» - «Маккаби». Первые две встречи каждой серии пройдут на площадках команд, указанных первыми, которые разместились выше по итогам регулярного сезона. Третья и, если понадобится, четвертые встречи состоятся на площадках их соперников. В сериях, где дело дойдет до пятого решающего матча, он состоится 3 мая – и вновь на паркете команд, которые были хозяевами в двух стартовых встречах.

В двух четвертьфинальных парах, пожалуй, можно выделить фаворита. «Барселона» вряд ли уступит путевку в «Финал четырех» очень неровно проведшей круговой турнир «Баварии», а трехкратный чемпион Евролиги «Олимпиакос» выглядит предпочтительнее в противостоянии с «Монако», не имеющим опыта решающих матчей и больших побед. А вот в других парах исход борьбы за путевки в «Финал четырех» представляется менее предсказуемым. «Анадолу Эфес» во главе с лучшим снайпером предварительного раунда Василие Мицичем вполне способен нейтрализовать преимущество своей площадки, которое имеет в этой паре перед началом серии «Милан». А вот в противостоянии «Реала» и «Маккаби», завершивших круговой турнир с очень близкими итоговыми показателями, ключевым может стать именно фактор своих трибун, и он на старте серии – в пользу команды из Мадрида.

Расписание игр:

«Барселона» - «Бавария» - 19, 21, 27 апреля, 29 апреля и 3 мая (если понадобится)

«Милан» - «Анадолу Эфес» - 19, 21, 26 апреля, 28 апреля и 3 мая (если понадобится)

«Олимпиакос» - Монако» - 20, 22, 27 апреля, 29 апреля и 3 мая (если понадобится)

«Реал» - «Маккаби» - 20, 22, 26 апреля, 28 апреля и 3 мая (если понадобится)

«Финал четырех» Евролиги состоится в Белграде с 27 по 29 мая.

Четвертьфинальные матчи можно смотреть на официальном видеоканале мужской баскетбольной Евролиги по подписке