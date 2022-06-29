Баскетбол. Мужчины. Чемпионат мира 2023. Европейская квалификация: что ждать и где смотреть

Чемпионат мира-2023 по баскетболу пройдет в августе и сентябре будущего года в Индонезии, Японии и на Филиппинах, и в нем примут участие 12 европейских сборных. Для их определения применяется сложная двухступенчатая формула отборочного турнира, первая стадия которого авершится именно матчами, которые пройдут с 30 июня по 7 июля.

Первоначально 32 сборные были разбиты на 8 групп по 4 команды, и путевки во второй этап квалификационного турнира должны были получить по три лучших коллектива из каждого квартета. Однако после исключения из европейской квалификации сборных России и Беларуси в двух группах остались только по три команды, которые автоматически получили место в следующем раунде – это сборные Италии, Исландии и Нидерландов из группы H, а также Греции, Турции и Великобритании из группы В. Еще 6 команд – Сербия, Латвия, Франция, Литва, Грузия и Испания – обеспечили себе места во втором раунде квалификации по итогам уже состоявшихся матчей. То есть на данный момент известны уже 12 из 24 команд, которые выступят на втором этапе европейского квалификационного отбора, и борьба пойдет за оставшиеся 12 вакансий

При этом и для уже отобравшихся команд предстоящие встречи будут иметь большое турнирное значение, так как на второй и решающей стадии квалификации 24 сборные будут распределены на четыре группы по шесть команд, и там будут учитываться результаты игр между ними на первом этапе.

Самой напряженной перед завершающими матчами первого этапа квалификации выглядит ситуация в группах С, В и F, в которых последние места на данный момент занимают, соответственно, сборные Хорватии, Польши и Чехии. То есть перед этими весьма авторитетными в европейском баскетболе командами маячит неприятная перспектива вообще не попасть в число участников второго этапа отбора.

Хорваты, выступая в группе с Финляндией, Словенией и Швецией, одержали пока всего одну победу в четырех матчах. 30 июня они сыграют в гостях против сборной Словении, а 3 июля примут у себя в Загребе лидеров группы из Финляндии. Оба матча – очень непростые, а даже одной победы из двух команде Хорватии может не хватить, чтобы уйти с последнего места в группе. Ситуация – почти критическая.

Также в сложнейшем турнирном положении находится сборная Польши, у которой пока тоже лишь одна победа. Ей осталось сыграть дома против сборной Израиля (30 июня) и на выезде против Германии (3 июля). С четвертым участником группы - Эстонией - поляки обменялись победами, но при этом имеют отрицательный баланс набранных и пропущенных очков в этих встречах. И в такой ситуации им критически необходимо не просто побеждать 30 июня Израиль, но и сделать это с преимуществом не менее 9 очков, чтобы получить преимущество по личным встречам хотя бы над этой командой (в первой встрече в Тель-Авиве сборная Израиля победила – 69:61).

Сборной Чехии, которая играет в отборочном турнире без своего многолетнего безоговорочного лидера Яна Веселы, для сохранения шансов на продолжение борьбы в квалификации обязательно должна обыграть 1 июля на своей площадке Боснию и Герцеговину. А затем – либо совершить чудо и 4 июля одержать гостевую победу над идущей без поражений сборной Литвы, либо надеяться на спасительный расклад по итогам остальных матчей в группе.

Единственной группой, борьба в которой завершится не 4, а 7 июля, станет квартет G, в которой сыгравшая пока лишь 3 матча сборная Украины ведет борьбу за место во втором этапе квалификации с командой Северной Македонии. Ключевой в этом смысле должна стать их очная встреча в Скопье 4 июля, в которой украинцам желательно, как минимум, удержать преимущество по очным встречам – после победы в 17 очков (78:61) в ноябрьской встрече на своей площадке это выглядит вполне реальной задачей.

Матчи второго этапа европейской квалификации к чемпионату мира-2023 пройдут с 24 августа 2022 года по 27 февраля 2023-го.

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