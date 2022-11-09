Баскетбол. Мужчины. Чемпионат мира 2023. Европейская квалификация: что ждать и где смотреть

Матчи второго из трех предусмотренных календарем «окон» европейского квалификационного турнира к чемпионату мира-2023 по баскетболу среди мужских команд пройдут с 11 по 14 ноября. Напомним, что на заключительной стадии отбора 24 сборные объединены в четыре шестерки, и по три победителя от каждой из них примут участие в чемпионате мира-2023, который пройдет в Индонезии, Японии и на Филиппинах.

Самая запутанная ситуация сложилась в группе I, где на участие в ЧМ-2023 по-прежнему реально претендуют пять команд из шести – Латвия, Греция, Бельгия, Сербия и Турция. Возглавляют таблицу с пятью победами в шести встречах баскетболисты Латвии, и для команды итальянского специалиста Луки Банки два предстоящих в ближайшие дни матча могут стать ключевыми. Если в первом из них – выездной встрече со сборной Греции в Ираклионе – добиться победы латвийской команде будет очень непросто, то во второй – домашнем матче с аутсайдерами группы из Великобритании – она имеет возможность сделать серьезный шаг к квалификации на чемпионат мира. Два важнейших матча с прямыми конкурентами предстоит провести в этой группе сборной Турции, которая с двумя победами в шести играх находится пока лишь на пятом месте в шестерке. На Евробаскете-2022 заметно помолодевшая команда Эргина Атамана выглядела вполне достойно и наверняка не намерена пропускать чемпионат мира. Но для этого ей необходимы будут победы в обоих ближайших матчах: 11 ноября в Стамбуле над Бельгией и, что гораздо сложнее, 14 ноября в Белграде над Сербией.

В группе J многое ясно уже сейчас. В ней сборная Финляндии первой из европейских команд уже официально квалифицировалась на чемпионат мира. Баскетболисты Германии, имеющие в активе те же семь побед в восьми играх, что и финны, также уже могут быть спокойны за свои турнирные перспективы, так как возможность непопадания на ЧМ-2023 является для них чисто теоретической. А явным фаворитом в борьбе за третью вакансию является сборная Словении, которая с пятью победами на два выигранных матча опережает ближайших конкурентов. Правда, словенцев в отсутствие их лидера Луки Дончича ожидают два очень непростых матча: 11 ноября с Израилем в Тель-Авиве и 14 ноября с Германией дома. И именно в них полуфиналисты олимпийского турнира в Токио должны будут доказывать убедительность своих претензий на поездку на ЧМ-2023.

Два явных фаворита есть в группе К, и в том, что ее лидеры – Литва и Франция – квалифицируются на чемпионат мира, нет ни малейших сомнений. Так что их очная встреча 11 ноября в Паневежисе будет принципиальной, но вряд ли очень важной в турнирном плане. А вот в борьбе за третью вакансию шансы сохраняют все четыре оставшиеся команды – Черногория, Босния и Герцеговина, Венгрия и Чехия. И оценивать их перспективы можно будет лишь после встреч нынешнего квалификационного «окна», когда ситуация в этой ожесточенной борьбе чуть прояснится.

В группе L две команды – Испания и Италия, потерпевшие на данный момент всего по одному поражению – также с огромной вероятностью без особых проблем преодолеют квалификационный барьер. В борьбе за третье место огромное значение будет иметь матч между сборными Исландии и Грузии, который состоится 11 ноября в Рейкьявике. Пока исландцы опережают Грузию - своего главного конкурента по борьбе за путевку на ЧМ-2023 - на одну победу, и успех в очной встрече сделает их главными фаворитами в противостоянии за третье место в этой шестерке. Сборная Украины в группе L пока имеет лишь одну победу в шести матчах, и чтобы вмешаться в борьбу за поездку на ЧМ-2023 от нее требуется настоящий подвиг. Как минимум, необходимы обязательные победы в двух матчах ближайших дней: 11 ноября над Нидерландами в гостях и 14 ноябре над Исландией на арене в Риге, которая является для украинских баскетболистов домашней в этом отборочном цикле.

Расписание и результаты матчей европейской квалификации к чемпионату мира-2023, а также турнирные таблицы групп можно посмотреть здесь.

Все матчи европейского квалификационного турнира к чемпионату мира-2023 можно смотреть по подписке на видеоканале Международной федерации баскетбола FIBA.