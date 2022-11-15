Баскетбол. Мужчины. Чемпионат мира 2023. Европейская квалификация: 9 из 12 финалистов уже известны

По итогам матчей второго из трех предусмотренных календарем «окон» европейского квалификационного турнира к чемпионату мира-2023 по баскетболу среди мужских команд, которые состоялись 11 и 14 ноября, стали известны уже 9 участников финального турнира. Независимо от исхода оставшихся встреч, сборные Латвии, Греции, Германии, Финляндии, Словении, Франции, Литвы, Испании и Италии уже обеспечили себе участие в финальном турнире ЧМ-2023, который пройдет в Индонезии, Японии и на Филиппинах.

Напомним, что в заключительной стадии европейского отбора принимают участие 24 сборные. Они распределены на четыре группы по шесть команд, и по три победителя от каждой из них квалифицируются на чемпионат мира. Проще всего после сыгранных 11 и 14 ноября матчей стала ситуация в группе J, где известны уже все три победителя, и оставшаяся часть квалификационного турнира превратилась в формальность. К сборной Финляндии, первой в Европе еще в августе отобравшейся на чемпионат мира, добавились сборные Германии и Словении. Словенцам, не слишком удачно начавшим отборочный турнир, потребовалось для этого одержать две трудные победы – над сборной Израиля в Тель-Авиве (75:62) и над Германией на домашней арене в Копере (81:75). В отсутствие своих звезд НБА Луки Дончича и Горана Драгича команда Словении смогла поправить турнирное положение, очень осложнившееся после августовского поражения от той же Германии в матче с их участием. Правда, стоит отметить, что и в германской команде на сей раз отсутствовали несколько игроков НБА, включая явного лидера сборной Денниса Шредера. И к тому же еще до ответного матча со Словенией она уже обеспечила себе путевку на чемпионат мира.

Главной сенсацией в группе I (а, возможно, и во всем отборочном турнире) стало выступление сборной Латвии, которая уверенно квалифицировалась на ЧМ-2023 из шестерки, которую вполне можно назвать «группой смерти». На сей раз команда итальянского специалиста Луки Банки неожиданно легко обыграла на выезде Грецию (80:60), а затем победила дома Великобританию (79:63). Ключевой матч с греками прекрасно провел Янис Стрельниекс, набравший 19 очков при 80 процентах попаданий с дальней дистанции (4 из 5). Это поражение не помешало сборной Греции также обеспечить себе путевку на чемпионат мира – благодаря труднейшей победе, добытой на последних секундах выездного матча с бельгийцами в Монсе 14 ноября (72:70). Явным фаворитом в борьбе за третью вакансию от группы I является сборная Сербии, которой в феврале для этого достаточно будет одолеть на своей площадке аутсайдеров шестерки из команды Великобритании. Таким образом, шансы сборной Турции, отстающей от Сербии на две победы, включиться в борьбу за поездку на ЧМ-2023 можно считать чисто теоретическими. Роковым для турецкой сборной стало именно поражение от команды Сербии 14 ноября в Белграде (76:77) в удивительном матче, в нервной концовке которого ни одной из команд в заключительные полторы минуты так и не удалось набрать ни одного очка.

В шестерках под литерами К и L по два фаворита гарантировали себе участие в чемпионате мира – сборные Франции и Литвы (группа К), а также Испании и Италии (группа L) без особых проблем преодолели квалификационный барьер. А вот за третье место в обеих этих шестерках в феврале предстоит ожесточенная борьба. В группе К ключевой может стать очная встреча двух главных соискателей третьей путевки на ЧМ-2023 – Черногории против Боснии и Герцеговины. А в группе L претендентов три – по четыре победы имеют на данный момент сборные Исландии и Грузии, три победы у команды Украины. Выиграв в ноябре два важных матча (у Нидерландов - 96:77 и Исландии - 79:72), украинские баскетболисты вернулись в борьбу за поездку на чемпионат мира. Все в этой группе, скорее всего, решится в заключительный день квалификационного турнира 26 февраля, когда Грузия будет принимать Исландию в Тбилиси, а Украина на домашней площадке сыграет с Нидерландами.

Расписание и результаты матчей европейской квалификации к чемпионату мира-2023, а также турнирные таблицы групп можно посмотреть здесь.

Все матчи европейского квалификационного турнира к чемпионату мира-2023 можно смотреть по подписке на видеоканале Международной федерации баскетбола FIBA.