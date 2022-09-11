Баскетбол. Мужчины. Чемпионат Европы 2022: результаты, видео, расписание

Чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд в 2022 году проходит с 1 по 18 сентября в Чехии, Грузии, Италии и Германии.

На предварительном этапе 24 команды были разбиты на шесть групп. Матчи группового этапа прошли с 1 по 8 сентября. Команды группы A провели свои игры в столице Грузии Тбилиси, группы B – в немецком Кельне, группы C – в итальянском Милане, группы D – в Чехии, в Праге.

По итогам группового этапа лучшие 4 команды в каждой группе вышли в 1/8 финала. Матчи этой стадии проходят 10 и 11 сентября. Игры четвертьфинала состоятся 13 и 14 сентября, полуфинала – 16 сентября, матч за 3 место и финал – 18 сентября. Все встречи плей-офф примет Берлин.

Olympics на этой странице публикует все результаты игр чемпионата Европы-2022, видео лучших моментов матчей и ссылки на репортажи о главных событиях турнира и на другие материалы о турнире.

Полное расписание матчей чемпионата Европы-2022 можно посмотреть здесь.

Подробно о шансах команд и телетрансляциях турнира читайте здесь.

Историю чемпионатов Европы читайте здесь.

14 сентября, вторник

1/4 финала

Франция – Италия. Начало в 18.15 мск

Словения – Польша. Начало в 21.30 мск

13 сентября, вторник

1/4 финала

Испания – Финляндия. Начало в 18.15 мск

Германия – Греция. Начало в 21.30 мск

11 сентября, воскресенье

1/8 финала

Превью матчей 1/8 финала читайте здесь.

Отчет о групповом этапе читайте здесь.

Украина – Польша – 86:94 (21:24, 24:18, 22:27, 19:25). Превью этого матча читайте здесь.

Финляндия – Хорватия – 94:86 (20:21, 25:22, 22:22, 27:21)

Сербия – Италия – 86:94 (28:20, 23:25, 17:21, 18:28)

Греция – Чехия – 94:88 (20:20, 21:25, 22:22, 31:21)

10 сентября, суббота

1/8 финала

Превью матчей 1/8 финала читайте здесь.

Отчет о групповом этапе читайте здесь.

Турция – Франция – 86:87 (11:18, 24:25, 22:6, 20:28, 9:10)

Словения – Бельгия – 88:72 (24:19, 20:22, 19:19, 25:12)

Германия – Черногория – 85:79 (19:10, 29:14, 19:26, 18:29)

Испания – Литва – 102:94 (19:20, 21:25, 23:23, 20:15, 19:11)

Результаты и видео

8 сентября, четверг

Групповой этап

Группа D. Финляндия – Нидерланды – 88:67 (26:11, 22:20, 28:18, 12:18)

Группа C. Хорватия – Украина – 90:85 (21:21, 24:21, 22:25, 23:18)

Группа C. Эстония – Греция – 69:90 (21:27, 15:24, 13:26, 20:13)

Группа D. Чехия – Израиль – 88:77 (26:17, 27:20, 14:25, 21:15)

Группа C. Великобритания – Италия – 56:90 (20:29, 17:18, 17:20, 2:23)

Группа D. Сербия – Польша – 96:69 (28:14, 24:19, 20:17, 24:19)

7 сентября, среда

Групповой этап

Группа А. Турция – Испания – 69:72 (18:17, 16:21, 16:18, 19:16)

Группа B. Литва – Босния и Герцеговина – 87:70 (28:28, 28:14, 19:17, 12:11)

Группа А. Болгария – Бельгия – 80:89 (19:20, 11:21, 30:25, 20:23)

Группа B. Франция – Словения – 82:88 (19:20, 21:24, 24:20, 18:24)

Группа А. Грузия – Черногория – 73:81 (19:21, 16:20, 17:17, 21:23)

Группа B. Венгрия – Германия – 71:106 (19:22, 20:32, 19:27, 13:25)

6 сентября, вторник

Групповой этап

Группа А. Бельгия – Турция – 63:78 (6:20, 24:17, 17:22, 16:19)

Группа D. Нидерланды – Польша – 69:75 (20:19, 20:12, 15:17, 14:27)

Группа C. Эстония – Великобритания – 94:62 (24:18, 25:18, 29:17, 16:9)

Группа B. Босния и Герцеговина – Франция – 68:81 (19:19, 15:25, 16:8, 18:29)

Группа А. Черногория – Испания – 65:82 (17:27, 14:26, 17:14, 17:15)

Группа C. Греция – Украина – 99:79 (23:20, 16:26, 32:11, 28:22)

Группа B. Венгрия – Литва – 64:87 (18:22, 15:26, 19:27, 12:12)

Группа D. Финляндия – Чехия – 98:88 (29:18, 22:27, 21:14, 26:29)

Группа А. Грузия – Болгария – 80:92 (18:14, 20:25, 19:27, 23:26)

Группа B. Германия – Словения – 80:88 (14:21, 22:23, 19:17, 25:27)

Группа C. Италия – Хорватия – 81:76 (22:17, 20:17, 13:25, 26:17)

Группа D. Израиль – Сербия – 78:89 (18:24, 20:26, 20:15, 20:24)

5 сентября, понедельник

Групповой этап

Группа D. Польша – Израиль – 85:76 (23:16, 16:17, 29:23, 17:20)

Группа C. Хорватия – Эстония – 73:70 (20:16, 13:13, 20:19, 20:22)

Группа C. Великобритания – Греция – 77:93 (17:24, 26:22, 17:25, 17:22)

Группа D. Чехия – Нидерланды – 88:80 (24:14, 26:13, 16:30, 22:23)

Группа C. Украина – Италия – 84:73 (16:21, 22:21, 19:15, 27:16)

Группа D. Сербия – Финляндия – 100:70 (33:22, 29:12, 14:14, 24:22)

4 сентября, воскресенье

Групповой этап

Группа А. Болгария – Черногория – 81:91 (21:21, 25:24, 12:22, 23:24)

Группа B. Литва – Германия – 107:109 (19:19, 22:27, 24:20, 24:23, 7:7, 11:13)

Группа А. Испания – Бельгия – 73:83 (11:15, 22:17, 21:25, 19:26)

Группа B. Словения – Босния и Герцеговина – 93:97 (32:26, 20:23, 21:23, 20:25)

Группа А. Турция – Грузия – 83:88 (25:19, 8:17, 16:17, 19:15, 7:7, 8:13)

Группа B. Франция – Венгрия – 78:74 (21:17, 21:22, 25:14, 11:21)

3 сентября, суббота

Групповой этап

Группа А. Черногория – Бельгия – 76:70 (17:14, 20:18, 31:18, 8:20)

Группа D. Финляндия – Польша – 89:59 (26:16, 18:14, 20:14, 25:15)

Группа C. Великобритания – Хорватия – 65:86 (17:20, 14:17, 9:35, 25:14)

Группа B. Германия – Босния и Герцеговина – 92:82 (18:20, 24:27, 28:11, 22:24)

Группа А. Болгария – Турция – 87:101 (29:31, 23:19, 19:25, 16:26)

Группа C. Эстония – Украина – 73:74 (21:15, 14:18, 26:23, 12:18)

Группа D. Чехия – Сербия – 68:81 (15:20, 10:23, 24:17, 19:21)

Группа B. Литва – Франция – 73:77 (25:23, 16:17, 15:10, 17:27)

Группа А. Грузия – Испания – 64:90 (16:18, 15:22, 16:31, 17:19)

Группа B. Венгрия – Словения – 88:103 (16:29, 17:25, 27:34, 28:15)

Группа C. Греция – Италия – 85:81 (23:17, 24:23, 24:17, 14:24)

Группа D. Нидерланды – Израиль – 64:74 (18:18, 22:14, 11:18, 16:24)

2 сентября, пятница

Группой этап

Группа D. Израиль – Финляндия – 89:87 (16:27, 24:13, 21:18, 18:21, 10:8)

Группа C. Украина – Великобритания – 90:61 (22:17, 20:15, 24:12, 24:17). Превью матча читайте здесь

Группа C. Хорватия – Греция – 85:89 (16:24, 14:22, 32:24, 23:19)

Группа D. Польша – Чехия – 99:84 (29:18, 17:28, 23:17, 30:21)

Группа C. Италия – Эстония – 83:62 (21:18, 31:15, 17:19, 14:10)

Группа D. Сербия – Нидерланды – 100:76 (31:21, 20:17, 24:23, 25:15)

1 сентября, четверг

Группой этап

Группа А. Испания – Болгария – 114:87 (28:17, 29:18, 32:31, 25:21)

Группа B. Босния и Герцеговина – Венгрия – 95:85 (17:23, 28:23, 28:17, 22:22)

Группа А. Турция – Черногория – 72:68 (14:18, 27:13, 12:20, 19:17)

Группа B. Словения – Литва – 92:85 (27:27, 24:21, 18:19, 23:18)

Группа А. Бельгия – Грузия – 79:76 (16:11, 22:21, 20:19, 12:19, 9:6)

Группа B. Франция – Германия – 63:76 (13:17, 18:21, 12:19, 20:19)

Все матчи чемпионата Европы 2022 можно смотреть на видеопортале Международной федерации баскетбола FIBA.