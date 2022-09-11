Баскетбол. Мужчины. Чемпионат Европы 2022. Лучшие игроки: набранные очки, подборы, передачи

Лидеры баскетбольного чемпионата Европы по главным статистическим показателям 

Автор: Владимир Юринов
Баскетбол
Фото © Getty Images Europe

С 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Италии, Грузии и Чехии проходит чемпионат Европы по баскетболу. Olympics представляет ежедневно обновляемый рейтинг лучших игроков турнира по основным статистическим показателям – набранным очкам, подборам и результативным передачам (в среднем за игру).

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Самые результативные игроки чемпионата Европы 2022 по баскетболу (очки – в среднем за матч). Топ-10.

  1. Яннис Антетокунмпо (Греция) – 29,0
  2. Лука Дончич (Словения) – 28,0
  3. Лаури Маркканен (Финляндия) – 27,8
  4. Александар Везенков (Болгария) – 26,8
  5. Никола Йокич (Сербия) – 21,7
  6. Дзанан Муса (Босния и Герцеговина) – 21,4
  7. Боян Богданович (Хорватия) – 19,2
  8. Симоне Фонтеккио (Италия) – 19,2
  9. Деннис Шредер (Германия) – 19,0
  10. Святослав Михайлюк (Украина) – 17,0

Лучшие по подборам на чемпионате Европы 2022 по баскетболу (в среднем за матч). Топ-10.

  1. Александар Везенков (Болгария) – 12,2
  2. Александр Мамукелашвили (Грузия) – 11,0
  3. Йонас Валанчюнас (Литва) – 10,5
  4. Руди Гобер (Франция) – 10,3
  5. Никола Йокич (Сербия) – 10,0
  6. Яннис Антетокунмпо (Греция) – 9,2
  7. Дени Авдия (Израиль) – 8,2
  8. Альперен Шенгюн (Турция) – 8,2
  9. Лаури Маркканен (Финляндия) – 7,7
  10. Вилли Эрнангомес (Испания) – 7,5

Лучшие по передачам на чемпионате Европы 2022 по баскетболу (в среднем за матч). Топ-10.

  1. Томаш Саторански (Чезия) – 11,0
  2. Ди Бост (Болгария) – 8,4
  3. Василие Мицич (Сербия) - 7,5
  4. Тома Эртель (Франция) – 7,2
  5. Кендрик Перри (Черногория) – 7,2
  6. Шейн Ларкин (Турция) – 7,0
  7. Деннис Шредер (Германия) – 7,0
  8. Лоренцо Браун (Испания) – 6,7
  9. Лука Дончич (Словения) – 6,5
  10. Матеуш Понитка (Польша) – 6,3

Все результаты матчей чемпионата Европы 2022 по баскетболу и видеоотчеты можно найти здесь. 

Все матчи чемпионата Европы 2022 можно смотреть на видеопортале Международной федерации баскетбола FIBA.

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