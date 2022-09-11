Баскетбол. Мужчины. Чемпионат Европы 2022. Лучшие игроки: набранные очки, подборы, передачи

С 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Италии, Грузии и Чехии проходит чемпионат Европы по баскетболу. Olympics представляет ежедневно обновляемый рейтинг лучших игроков турнира по основным статистическим показателям – набранным очкам, подборам и результативным передачам (в среднем за игру).

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Самые результативные игроки чемпионата Европы 2022 по баскетболу (очки – в среднем за матч). Топ-10.

Яннис Антетокунмпо (Греция) – 29,0 Лука Дончич (Словения) – 28,0 Лаури Маркканен (Финляндия) – 27,8 Александар Везенков (Болгария) – 26,8 Никола Йокич (Сербия) – 21,7 Дзанан Муса (Босния и Герцеговина) – 21,4 Боян Богданович (Хорватия) – 19,2 Симоне Фонтеккио (Италия) – 19,2 Деннис Шредер (Германия) – 19,0 Святослав Михайлюк (Украина) – 17,0

Лучшие по подборам на чемпионате Европы 2022 по баскетболу (в среднем за матч). Топ-10.

Александар Везенков (Болгария) – 12,2 Александр Мамукелашвили (Грузия) – 11,0 Йонас Валанчюнас (Литва) – 10,5 Руди Гобер (Франция) – 10,3 Никола Йокич (Сербия) – 10,0 Яннис Антетокунмпо (Греция) – 9,2 Дени Авдия (Израиль) – 8,2 Альперен Шенгюн (Турция) – 8,2 Лаури Маркканен (Финляндия) – 7,7 Вилли Эрнангомес (Испания) – 7,5

Лучшие по передачам на чемпионате Европы 2022 по баскетболу (в среднем за матч). Топ-10.

Томаш Саторански (Чезия) – 11,0 Ди Бост (Болгария) – 8,4 Василие Мицич (Сербия) - 7,5 Тома Эртель (Франция) – 7,2 Кендрик Перри (Черногория) – 7,2 Шейн Ларкин (Турция) – 7,0 Деннис Шредер (Германия) – 7,0 Лоренцо Браун (Испания) – 6,7 Лука Дончич (Словения) – 6,5 Матеуш Понитка (Польша) – 6,3

Все результаты матчей чемпионата Европы 2022 по баскетболу и видеоотчеты можно найти здесь.

Все матчи чемпионата Европы 2022 можно смотреть на видеопортале Международной федерации баскетбола FIBA.