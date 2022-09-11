Баскетбол. Мужчины. Чемпионат Европы 2022. Лучшие игроки: набранные очки, подборы, передачи

С 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Италии, Грузии и Чехии проходит чемпионат Европы по баскетболу. Olympics представляет ежедневно обновляемый рейтинг лучших игроков турнира по основным статистическим показателям – набранным очкам, подборам и результативным передачам (в среднем за игру).
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Самые результативные игроки чемпионата Европы 2022 по баскетболу (очки – в среднем за матч). Топ-10.
- Яннис Антетокунмпо (Греция) – 29,0
- Лука Дончич (Словения) – 28,0
- Лаури Маркканен (Финляндия) – 27,8
- Александар Везенков (Болгария) – 26,8
- Никола Йокич (Сербия) – 21,7
- Дзанан Муса (Босния и Герцеговина) – 21,4
- Боян Богданович (Хорватия) – 19,2
- Симоне Фонтеккио (Италия) – 19,2
- Деннис Шредер (Германия) – 19,0
- Святослав Михайлюк (Украина) – 17,0
Лучшие по подборам на чемпионате Европы 2022 по баскетболу (в среднем за матч). Топ-10.
- Александар Везенков (Болгария) – 12,2
- Александр Мамукелашвили (Грузия) – 11,0
- Йонас Валанчюнас (Литва) – 10,5
- Руди Гобер (Франция) – 10,3
- Никола Йокич (Сербия) – 10,0
- Яннис Антетокунмпо (Греция) – 9,2
- Дени Авдия (Израиль) – 8,2
- Альперен Шенгюн (Турция) – 8,2
- Лаури Маркканен (Финляндия) – 7,7
- Вилли Эрнангомес (Испания) – 7,5
Лучшие по передачам на чемпионате Европы 2022 по баскетболу (в среднем за матч). Топ-10.
- Томаш Саторански (Чезия) – 11,0
- Ди Бост (Болгария) – 8,4
- Василие Мицич (Сербия) - 7,5
- Тома Эртель (Франция) – 7,2
- Кендрик Перри (Черногория) – 7,2
- Шейн Ларкин (Турция) – 7,0
- Деннис Шредер (Германия) – 7,0
- Лоренцо Браун (Испания) – 6,7
- Лука Дончич (Словения) – 6,5
- Матеуш Понитка (Польша) – 6,3
Все результаты матчей чемпионата Европы 2022 по баскетболу и видеоотчеты можно найти здесь.
Все матчи чемпионата Европы 2022 можно смотреть на видеопортале Международной федерации баскетбола FIBA.