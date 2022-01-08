Баскетбол. Мужчины. Чемпионат Европы 2022. 1/8 финала: два овертайма, вылет Сербии, чудо-матчи Маркканена и Дончича

10 и 11 сентября 2022 года в Берлине прошли матчи 1/8 финала чемпионата Европы-2022 по баскетболу среди мужских команд. В четвертьфиналах борьбу за медали турнира продолжат сборные Франции, Словении, Германии, Испании, Польши, Финляндии, Италии и Греции.

Судьба сразу двух матчей этой стадии решилась лишь в овертаймах: сборная Франции в дополнительное время одержала победу над Турцией (87:86), а Испания над Литвой (102:94). Особенно драматичной оказалась развязка для турецкой сборной. В концовке основного времени она вела с разницей в четыре очка за 19 секунд до сирены. Затем – после попадания из-под кольца француза Тома Эртеля и неспортивного фола его партнера Тимоти Луваву-Кабарро – турецкие баскетболисты при перевесе в два очка за 12 секунд до истечения игрового времени получили право на два штрафных броска с последующим владением мячом. И все равно умудрились не выиграть этот матч. Сначала Чеди Осман оба раза промахнулся с линии штрафных, а затем Буграхан Тунчер совершил потерю за 7 секунд до сирены, которая и позволила Руди Гоберу перевести игру в овертайм. В дополнительное время тоже не обошлось без приключений, но гораздо более опытная сборная Франции все же смогла наказать соперников за неиспользованные шансы в концовке уже практически выигранного Турцией матча.

Другой овертайм состоялся в матче сборных Испании и Литвы. И в этой игре все могло закончиться совершенно иначе, реализуй литовец Рокас Якубайтис бросок из-за дуги за две секунды до окончания основного времени. Однако он промахнулся, и двух очков, набранных его партнером Игнасом Браздейкисом после подбора, хватило лишь на то, чтобы Литва получила право на дополнительную 5-минутку. А в овертайме сборная Испании уже практически не оставила ей шансов.

Сразу несколько игроков показали в матчах 1/8 финала баскетбол высочайшего класса. Так, Лаури Маркканен стал главным творцом победы сборной Финляндии над Хорватией (94:86) – в его активе 43 набранных очка при 9 подборах. Главная звезда сборной Словении Лука Дончич в матче с Бельгией набрал 35 очков и доказал, что к решающим событиям Евробаскета подходит в отличной форме. 22 очка и 9 подборов Матеуша Понитки помогли сборной Польши одержать тяжелейшую победу над командой Украины. В этом матче на протяжении практически всех 40 минут на площадке шла совершенно равная борьба, и поляки смогли создать решающий перевес лишь в заключительные 30 секунд встречи.

Невероятные 17 результативных передач чешского баскетболиста Томаша Саторански в матче с Грецией позволили ему укрепить свое лидерство в сводной таблице Евробаскета по этому статистическому показателю. Однако изменить его чех уже не сможет, так как его команда уступила (88:94) и прекратила свои выступления на турнире. А вот игрок сборной Греции Яннис Антетокунмпо, сделавший в этой игре «дабл-дабл» (27 очков и 10 подборов) и возглавляющий список самых результативных игроков Евробаскета, вместе со своей командой идет дальше и имеет шанс продолжить улучшать свою и без того выдающуюся статистику.

Главной сенсацией 1/8 финала можно считать вылет из турнира сборной Сербии, за которую выступали лучший игрок НБА двух последних лет Никола Йокич и MVP двух предыдущих «Финалов четырех» Евролиги Василие Мицич. В матче с Италией Йокич сделал уже четвертый свой «дабл-дабл» в шести проведенных на Евробаскете играх (на сей раз он набрал 32 очка при 13 подборах). Однако 16 трехочковых бросков итальянцев (из них 6 – от Марко Списсу при блестящем показателе реализации попыток из-за дуги – 66 процентов) стали ключевым фактором этой встречи. И позволили «скуадре адзурре» оставить за бортом турнира Сербию, которую многие считали главным фаворитом Евробаскета.

Чемпионат Европы-2022. Расписание четвертьфиналов (время московское):

13 сентября, вторник

18:15 Испания – Финляндия

21:30 Германия – Греция

14 сентября, среда

18:15 Франция - Италия

21:30 Словения - Польша

Лидеров по статистическим показателям чемпионата Европы-2022 по баскетболу смотрите здесь.

Полное расписание чемпионата Европы-2022 по баскетболу можно посмотреть здесь.

Матчи чемпионата Европы-2022 можно смотреть на официальном видеопортале Международной федерации баскетбола (FIBA).