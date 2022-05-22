Баскетбол. Крис Синглтон: «Никто нормально не попадал. Оставалось биться под кольцом»

В финальном матче мужской баскетбольной Евролиги-2021/22, состоявшемся 21 мая в Белграде, «Анадолу Эфес» одержал победу над мадридским «Реалом» – 58:57. Таким образом, турецкая команда второй год подряд выиграла главный клубный турнир Старого Света.

По окончании матча форвард «Анадолу Эфес» Крис Синглтон рассказал о том, насколько важнее проявить себя в ключевой момент, чем попасть в хайлайты матча.

– Как вы справлялись с давлением финала?

– Просто не думал о давлении. Мы ведь участвовали в битве за титул. Все самое главное стоит на кону. Мы в четверг много говорили, что думали только о победе. Это и помогло.

– На вашем счету важнейший подбор в нападении на последних минутах. Припомните, сколько усилий вам пришлось вложить в этот момент?

– По-моему, я сражался под кольцом с Габриэлем Деком. Просто бился за позицию. Я не очень хорошо попадал сегодня вечером. Вообще-то, никто нормально не попадал ни в одной из команд. Оставалось биться под кольцом. К счастью, мяч отскочил в мою сторону.

– *Вы сказали, что никто не попадал. Как вообще так получилось, что вы реализовали всего 6 трехочковых из 24? *

– Перед игрой я говорил о том, что ключом к победе в матче станет защита против дальних атак соперника. В предыдущей встрече мы, кажется, побили рекорд «Финалов четырех», попали 14 «трех». Так что мы понимали, что бросков издали будет много, а значит, и подборов будет немало. В такие напряженные моменты бывает, что всего пара парней толком отмечается в колонке результативности.

– Вы взяли два титула Евролиги подряд. Как думаете, что это говорит о вашей команде в историческом контексте?

– По-хорошему, мы должны были выиграть три. Мы были в отличной форме, когда из-за COVID остановили сезон 2019/20 из соображений безопасности. Так что у нас два титула подряд, и это удавалось всего трем командам. Поэтому мы в отличной компании, и я счастлив быть частью этой команды, которая сегодня вечером вошла в историю баскетбола.

– Мы уже говорили о вашем подборе, другие парни, вроде Брайанта Данстона, также отметились в ключевых эпизодах. Насколько важно отмечаться именно такими моментами, при этом не попадая в хайлайты матчей?

– Нам уже приходилось играть в «Финалах четырех». Здесь нужно полностью выложиться, нет смысла что-то оставлять на потом. К примеру, Тибор Пляйсс получил жесткий блок от Венсана Пуарье, и после этого отметился тремя или четырьмя мячами. Это говорит о его характере, о характере нашей команды. А Брайант просто делал свою работу. В конце концов, он лидер Евролиги по блок-шотам за все времена. К нему нельзя относиться без уважения. Все мы вышли и делали на площадке сегодня вечером то, что умеем, что запланировали. И взяли победу.