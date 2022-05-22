Баскетбол. Джеймс Андерсон: «Мы трижды подряд играли в финалах. Это многое говорит о команде»

В финальном матче мужской баскетбольной Евролиги-2021/22, состоявшемся 21 мая в Белграде, «Анадолу Эфес» одержал победу над мадридским «Реалом» – 58:57. Таким образом, турецкая команда второй год подряд выиграла главный клубный турнир Старого Света.

По окончании матча защитник «Анадолу Эфес» Джеймс Андерсон рассказал, что конкретно позволило его команде победить и о ключевых эпизодах финала.

– Вы удивились, что в последнем владении «Реал» не сфолил раньше и позволил атаке продолжаться, а времени истекать?

– Так уж они решили, мне сложно найти этому причины. Игра вообще была странной, на мой взгляд. Процент попаданий у обеих команд был невысокий, и все свелось к небольшим деталям, которые стали решающими. Можно сказать, нам повезло забрать победу.

– Какие конкретно детали позволили вам победить?

– Наверное, мы сражались немного интенсивнее. Мы плохо начали, уступали с первых минут, соперники брали на нашем щите один подбор за другим и владели инициативой. Зато мы, как обычно, хорошо двигали мяч, попали в нескольких ключевых для хода игры атаках. В конце мы, в свою очередь, взяли несколько нужных подборов, Тибор (Пляйсc – прим. Olympics) реализовал решающие броски. Эти эпизоды и стали факторами победы.

– «Эфес» стал всего третьей командой в истории Евролиги, которая выиграла титул два сезона подряд. Каково это – оказаться в компании величайших клубов всех времен?

– Надеюсь, люди так и будут считать. Вообще говоря, мы трижды подряд играли в финалах, а могли бы и четыре, если бы не оборванный из-за пандемии сезон. Это многое говорит о том, какая у нас подобралась команда, какие у нас игроки и тренер.

– Много ключевых эпизодов решили игроки резерва – Крис Синглтон выиграл важный отскок на чужом щите, Брайант Данстон сделал блок-шот, Тибор Пляйсс попал после подбора. Расскажите об их роли в добывании победы сегодня вечером, какой эпизод запомнился больше остальных?

– Подбор Криса был важнейшим. Он как-то дотянулся рукой до мяча в сложной ситуации и подарил нам еще одно владение. Я бы выделил этот момент.

– Ваша игра строится вокруг Шейна Ларкина и Василье Мицича. Можете припомнить лучшую пару защитников в истории турнира?

– Не могу. Они уже вписали себя в историю Евролиги. Это очень сильный дуэт, возможно, лучший за все время.

– Каково ваше будущее в этой команде?

– Сложно сказать. Посмотрим, что случится летом. Будем говорить с тренером и руководством. Даже если я покину команду, буду счастлив, что сделал это, выиграв два титула подряд.