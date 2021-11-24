Баскетбол. Чемпионат мира-2023. Мужчины. Сборная России начинает отбор матчами с Италией и Исландией

Чемпионат мира по баскетболу пройдет в 2023 году в трех странах – на Филиппинах, в Индонезии и Японии. В нем примут участие 32 сборные, и квалификация на чемпионат мира начинается именно в эти дни. Европу в финальной стадии турнира представят 12 национальных команд, которые будут определены в результате сложного двухступенчатого отбора.

На первой стадии 32 сборные Старого Света распределены на восемь групп по четыре команды, и с ноября 2021 года по июль 2022-го они проведут двухкруговые турниры с разъездами. Состав групп на этом этапе выглядит так.

Группа А: Сербия, Словакия, Бельгия, Латвия

Группа В: Беларусь, Великобритания, Греция, Турция

Группа С: Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения

Группа D: Израиль, Германия, Эстония, Польша

Группа Е: Франция, Португалия, Венгрия, Черногория

Группа F: Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия

Группа G: Грузия, Северная Македония, Испания, Украина

Группа H: Россия, Италия, Исландия, Нидерланды

Из каждой группы по итогам первого этапа борьбу продолжат по три сильнейшие сборные. На второй стадии отбора три лучшие команды каждой из соседних двух групп объединятся и сформируют таким образом четыре шестерки, в которых с учетом ранее набранных в играх между собой очков проведут второй круговой турнир с разъездами. Матчи этой стадии завершатся в феврале 2023 года, и три лучшие сборные от каждой шестерки второго группового этапа станут обладателями лицензий от Европы на чемпионат мира-2023.

Несмотря на столь замысловатую систему квалификации, уже первый матч сборной России, который команда нового главного тренера Зорана Лукича проведет 26 ноября против итальянцев, может стать одним из ключевых в предстоящем отборе. С большой долей вероятности можно предположить, что и Россия, и Италия преодолеют барьер первого группового этапа, и это означает, что результат матча между ними будет учитываться и на второй турнирной стадии. А там три сильнейшие команды нашего квартета ожидает встреча с представителями очень непростой «скрестной» группы G, в которой нет явных аутсайдеров. И в борьбе за путевки на чемпионат мира решающим на втором групповом этапе может стать буквально каждое очко. В этом смысле важным может стать и второй матч российских баскетболистов, который они проведут там же, в Санкт-Петербурге, против сборной Исландии 29 ноября. В борьбе за третье выходящее место в нашем квартете шансы у исландцев определенно есть, а значит и результат матча с ними вполне может в перспективе попасть для российских баскетболистов в зачет второго группового раунда.

Ситуация осложняется тем, что, как и в предыдущем отборочном цикле национальных сборных, календарь квалификационных матчей не синхронизирован с расписанием продолжающегося розыгрыша баскетбольной Евролиги, и поэтому сборная России не сможет рассчитывать в предстоящих встречах на ряд ведущих игроков ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. К матчам с Италией и Исландией в ее составе под руководством Зорана Лукича готовятся 15 баскетболистов: защитники – Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»), Георгий Жбанов, Вячеслав Зайцев, Артем Комолов (все — УНИКС), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Александр Хоменко (ЦСКА),форварды - Антон Астапкович, Сергей Торопов (оба - «Нижний Новгород»), Семен Антонов (ЦСКА), Евгений Валиев (УНИКС), Игорь Вольхин («Зенит»), Филипп Гафуров (ЦСКА-2), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), центровые - Александр Ганькевич («Нижний Новгород»), Владимир Ивлев (ЦСКА).

Расписание матчей и таблицы первого группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира-2023 можно посмотреть здесь.