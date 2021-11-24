Баскетбол. Чемпионат мира-2022. Женщины. Путь сборной России в Австралию начнется в Вашингтоне

В результате жеребьевки отборочного турнира к женскому чемпионату мира-2022 по баскетболу, который состоится осенью 2022 года в Австралии, стали известны соперницы сборной России. Команда Александра Ковалева проведет квалификационный турнир в Вашингтоне и попала в группу D вместе со сборными США, Бельгии и Пуэрто-Рико.

Хозяйки турнира из команды США выступят в отборе к чемпионату мира вне конкурса, так как уже квалифицировались на этот турнир, благодаря победе на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, три другие команды группы D поведут борьбу за оставшиеся две путевки в Австралию. Турнир в Вашингтоне пройдет с 10 по 13 февраля 2022 года.

- Нам немного не повезло с дальним перелетом в США и сменой часовых поясов, - прокомментировал итоги жеребьевки для официального сайта Российской федерации баскетбола главный тренер сборной России Александр Ковалев. - Еще один минус: в каких-то группах разыгрывается три путевки в Австралию, а в нашей две. Не знаю, каким составом выступит сборная США, но вряд ли от результата встречи с ней будет зависеть наш выход на чемпионат мира. В первую очередь, настраиваемся на реванш за поражение в четвертьфинале чемпионата Европы в матче с Бельгией и на успешную игру со сборной Пуэрто-Рико.

Состав остальных отборочных групп выглядит так.

Группа А (Белград): Австралия, Корея, Сербия, Бразилия (сборная Австралии сыграет в квалификации вне конкурса, так как выступит на чемпионате мира как страна-организатор)

Группа В (Белград): Франция, Китай, Нигерия, Мали

Группа С (Осака): Босния и Герцеговина, Япония, Канада, Беларусь