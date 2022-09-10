Баскетбол. Мужчины. Чемпионат Европы 2022. 1/8 финала. Украина – Польша: что ждать и где смотреть 

11 сентября 2022 года в столице Германии пройдут заключительные четыре матча 1/8 финала чемпионата Европы-2022 по баскетболу среди мужских команд, и в одном из наиболее интересных встретятся сборные Украины и Польши.

Можно предположить, что в обеих командах информацию о сопернике по первому раунду плей-офф восприняли если с не радостью, то со сдержанным оптимизмом, так как и поляки, и украинцы вправе счесть это вполне реальным вариантом для прохода в четвертьфинал. Особенно это касается Польши, так как три других ее потенциальных оппонента на стадии 1/8 финала – Греция, Хорватия и Италия – все же представлялись более статусными и опасными. Впрочем, команда Айнарса Багатскиса в групповом турнире доказала, что может доставить проблем любому сопернику – украинцы обыграли Италию, а с Хорватией сражались на равных до самых последних минут. Лидер сборной Украины – форвард Святослав Михайлюк – подтверждает свой статус игрока НБА, имея большое количество игрового времени (28,5 минут за матч) и набирая в среднем по 18 очков за игру. При этом Михайлюк очень неплохо атакует с дальней дистанции – из 33 попыток поразить кольцо из-за дуги он на групповой стадии реализовал 14 (42 процента). Другой представитель НБА в сборной Украины – центровой Алексей Лень – пока на Евробаскете не столь эффективен, хотя и является лучшим в своей команде по подборам (6,4 за матч). Но когда для него будет лучшее время проявить себя в национальной сборной в полной мере, как не в плей-офф?

У польской сборной лучшие на нынешнем чемпионате Европы игроки выступают в задней линии – это Матеуш Понитка и имеющий американское происхождение Эй Джей Слотер. Понитка внес решающий вклад в победу своей сборной над Чехией (26 очков и 9 передач), Слотер ответил примерно тем же в игре с Израилем (24 очка и 5 передач). Именно эти две победы и помогли сборной Польши преодолеть барьер группового раунда, однако для успеха в плей-офф необходимо будет уже нечто больше, чем яркое выступление одного игрока. И сможет ли прибавить команда хорватского специалиста Игора Миличича мы узнаем 11 сентября.

Лидеров по статистическим показателям чемпионата Европы-2022 по баскетболу смотрите здесь.

Полное расписание чемпионата Европы-2022 по баскетболу можно посмотреть здесь.

Встречу чемпионата Европы-2022 Украина – Польша можно посмотреть на официальном видеопортале Международной федерации баскетбола (FIBA). Начало - 11 сентября в 13:00 по московскому времени.