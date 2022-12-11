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Баскетбол 3х3. Финал Мирового тура 2022: итоги сезона и рейтинг олимпийской квалификации

Команда «Уб» выиграла финал Мирового тура в Абу-Даби, и Сербия уверенно возглавила мужской национальный рейтинг в баскетболе 3х3 по итогам сезона 2022 

3 мин автор Владимир Юринов
disciplineБаскетбол 3x3
GettyImages-1330491587
(Фото © 2021 Getty Images)

Финал Мирового тура 2022 по баскетболу 3х3 прошел с 10 по 11 декабря в столице ОАЭ Абу-Даби. Победителем турнира стал сербский «Уб», обыгравший в финале австрийскую «Вену» - 21:18. Баскетболисты команды из Сербии стали и главными лауреатами сезона в Мировом туре – Страхиня Стоячич признан самым ценным игроком регулярного сезона, а Марко Бранкович стал MVP финального турнира.

Особенностью баскетбола 3х3 является то, что формально клубные соревнования являются частью системы олимпийской квалификации на Игры 2024 года в Париже. Именно на их основании составляется национальный рейтинг стран, который в ноябре 2023 года станет одним из критериев распределения олимпийских лицензий.

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Подробнее о системе олимпийской квалификации в Париж-2024 в баскетболе 3х3 можно прочитать здесь.

Рейтинг Международной федерации баскетбола (FIBA) по итогам сезона 2022 в баскетболе 3х3

Рейтинг стран. Мужчины

  1. Сербия – 10 990 713 баллов
  2. США – 6 194 604
  3. Литва – 5 591 402
  4. Нидерланды – 3 846 802
  5. Монголия – 3 616 802
  6. Бельгия – 3 584 114
  7. Латвия – 3 518 749
  8. Франция – 3 036 183
  9. Германия – 2 322 691
  10. Швейцария – 2 269 743

Полную таблицу текущего рейтинга у мужчин можно посмотреть здесь.

Рейтинг стран. Женщины

  1. Франция – 1 618 219 баллов
  2. Германия – 1 148 407
  3. США – 998 348
  4. Литва – 873 808
  5. Китай – 799 702
  6. Канада – 788 428
  7. Япония – 724 257
  8. Нидерланды – 712 711
  9. Испания – 697736
  10. Польша – 692 539

Полную таблицу текущего рейтинга у женщин можно посмотреть здесь.

Рейтинг стран. Общий

  1. США – 2 486 839 баллов
  2. Франция – 2 216 576
  3. Литва – 2 210 387
  4. Нидерланды – 1 655 795
  5. Германия – 1 633 216
  6. Монголия – 1 526 778
  7. Польша – 1 248 817
  8. Япония – 1 209 942
  9. Китай – 1 067 491
  10. Канада – 987 309

Полную таблицу общего текущего рейтинга можно посмотреть здесь.

Индивидуальный рейтинг игроков. Мужчины

  1. Страхиня Стоячич (Сербия) – 941 352 балла
  2. Стефан Коджич (Сербия) – 780 000
  3. Деян Майсторович (Сербия) – 777 354
  4. Марко Бранкович (Сербия) – 765 732
  5. Тибо Вервоорт (Бельгия) – 741 594
  6. Наурис Миезис (Латвия) – 734 656
  7. Стефан Стоячич (Сербия) – 725 760
  8. Михайло Васич (Сербия) – 708 714
  9. Неманья Барац (Сербия) – 692 484
  10. Димео ван дер Хорст (Нидерланды) – 684 714

Полную таблицу индивидуального рейтинга у мужчин можно посмотреть здесь.

Индивидуальный рейтинг игроков. Женщины

  1. Мишель Плуфф (Канада) – 193 415 баллов
  2. Пэйдж Крозон (Канада) – 163 931
  3. Кэтрин Плуфф (Канада) - 153 398
  4. Соня Грайнахер (Германия) – 150 610
  5. Летиция Гуапо (Франция) – 148 978
  6. Кэйси Бош (Канада) – 146 185
  7. Хортенз Лимузен (Франция) – 126 635
  8. Александра Вилке (Германия) – 126 437
  9. Сандра Игуэравиде (Испания) – 126 301
  10. Луана Родефельд (Германия) – 124 221

Полную таблицу индивидуального рейтинга у женщин можно посмотреть здесь.

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