Баскетбол 3х3. Финал Мирового тура 2022: итоги сезона и рейтинг олимпийской квалификации

Финал Мирового тура 2022 по баскетболу 3х3 прошел с 10 по 11 декабря в столице ОАЭ Абу-Даби. Победителем турнира стал сербский «Уб», обыгравший в финале австрийскую «Вену» - 21:18. Баскетболисты команды из Сербии стали и главными лауреатами сезона в Мировом туре – Страхиня Стоячич признан самым ценным игроком регулярного сезона, а Марко Бранкович стал MVP финального турнира.

Особенностью баскетбола 3х3 является то, что формально клубные соревнования являются частью системы олимпийской квалификации на Игры 2024 года в Париже. Именно на их основании составляется национальный рейтинг стран, который в ноябре 2023 года станет одним из критериев распределения олимпийских лицензий.

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Подробнее о системе олимпийской квалификации в Париж-2024 в баскетболе 3х3 можно прочитать здесь.