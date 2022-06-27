Баскетбол 3х3. Чемпионат мира 2022: Майсторович и Гуапо привели Сербию и Францию к золоту

Чемпионат мира-2022 по баскетболу 3х3 прошел в бельгийском Антверпене с 21 по 26 июня. Золотые медали в мужском турнире завоевала сборная Сербии, обыгравшая в финале команду Литвы – 21:16, а у женщин обладательницами титула стали баскетболистки Франции, которые в решающем матче одержали победу над сборной Канады – 16:13.

Сербская команда завоевала свой пятый титул на семи состоявшихся чемпионатах мира по баскетболу 3х3, оставаясь доминирующей силой в этом виде спорта даже в отсутствие своей главной звезды последнего десятилетия Душана Булута. На чемпионате мира в Антверпене сербы выиграли все семь сыгранных матчей, обыграв в четвертьфинале олимпийских чемпионов из Латвии (22:17), в полуфинале - хозяев турнира из команды Бельгии (17:12), а в финале не оставив шансов сборной Литвы.

Литовская команда стала одним из открытий турнира, также пройдя весь путь до финала без поражений. Ее встреча в полуфинале со сборной Франции, судьбу которой решил бросок Игнаса Вайткуса в овертайме, оказалась одной из самых ярких на турнире, а Дарюс Тарвидас с 46 набранными очками стал лучшим снайпером чемпионата мира. Однако противостоять в финале сборной Сербии литовцы не смогли. Уже в дебюте игры сербы ушли в отрыв в счете (7:1), а затем уверенно довели финальный матч до победы.

Лидер сборной Сербии Деян Майсторович набрал на турнире 44 очка (второе место в списке бомбардиров) и был признан MVP чемпионата мира-2022. При этом спортсмен, которого в мире баскетбола 3х3 все называют «Маэстро», стал самым титулованным игроком в истории своего вида спорта – золотая медаль Антверпена стала для него уже четвертой.

В женском турнире путь к титулу сборной Франции оказался гораздо более сложным, чем у Сербии в мужском. Еще на групповой стадии француженки проиграли команде США (18:20), и потому в плей-офф они начали свои выступления со стадии стыковых игр. И после относительно легкой победы над сборной Монголии (21:9) в четвертьфинале и полуфинале их ожидали два матча-триллера, выигранных с преимуществом всего в одно очко – у Испании (15:14) и у Китая (17:16). Причем сломить сопротивление испанок сборная Франции сумела лишь в овертайме, а в матче с китаянками все решил точный бросок Летиции Гуапо на исходе основного времени.

В решающем матче против сборной Канады, которая преподнесла одну из главных сенсаций чемпионата мира, обыграв в четвертьфинале команду США (14:10), для француженок все обошлось без таких нервов. Создав себе в середине встречи внушительный отрыв (11:5), затем сборная Франции удержала это преимущество, хотя в концовке канадки дважды сокращали свое отставание в счете до дистанции одного броска. Но – не более того.

Лучшим игроком чемпионата мира-2022 среди женщин была признана Летиция Гуапо из сборной Франции, набравшая в турнире 43 очка. А для ее команды триумф в Антверпене стал первой в истории победой на чемпионате мира.

Все результаты матчей чемпионата мира-2022 по баскетболу 3х3 можно посмотреть здесь.