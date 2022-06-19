Баскетбол 3х3. Чемпионат мира 2022: что ждать и где смотреть

Чемпионат мира-2022 по баскетболу 3х3 состоится в бельгийском Антверпене с 21 по 26 июня. На предварительной стадии 20 команд-участниц мужского и женского турниров будут соревноваться в четырех группах по 5 сборных в каждой. Матчи в группах пройдут с 21 по 24 июня, и победители каждого квинтета напрямую выходят в четвертьфинал. Команды, занявшие в группах вторые и третьи места, проведут для этого дополнительный стыковой матч. Все матчи стадии плей-офф чемпионата мира-2022 состоятся 25 и 26 июня. Мужская и женская команды России в нынешнем турнире участия не принимают.

Главным фаворитом мужского турнира можно считать сборную Сербии, хотя на данный момент она не владеет ни одним из главных титулов в баскетболе 3х3. Действующим чемпионом мира среди мужчин является сборная США, а первый в истории этого вида спорта олимпийский турнир в Токио-2020 выиграла команда Латвии. Тем не менее, именно сербская сборная является не только самой титулованной в мире (она выиграла четыре из шести состоявшихся чемпионатов мира), но и подходит к турниру в Антверпене после первых стартов нынешнего сезона в отличном игровом тонусе. Лидер сербов Деян Майсторович был признан MVP недавнего этапа Мирового тура в Маниле, и 34-летний баскетболист по прозвищу «Маэстро» будет бороться в Антверпене за свою четвертую золотую медаль чемпионата мира в личной коллекции.

Конкуренцию сербам вполне могут составить и олимпийские чемпионы из Латвии, и всегда мощная в любой разновидности баскетбола сборная США. Не стоит сбрасывать со счетов и команду хозяев, которая не только будет выступать перед домашними трибунами, но и имеет в своем составе настоящую звезду баскетбола 3х3 Тибо Вервурта.

В женском турнире главным фаворитом чемпионата мира-2022 является сборная США. Американки выступят в Антверпене в другом составе, чем в ставшем для них «золотым» олимпийском Токио, но и их нынешний подбор игроков – во главе с чемпионкой мира-2014 Сьеррой Бердик и Хейли ван Лит – является по-настоящему звездным. Дополнительной мотивацией для американок должно стать стремление вернуть себе чемпионский титул, так как после побед на двух первых чемпионатах мира по баскетболу 3х3 (в 2012 и 2014 годах) они затем ни разу не добирались до финала. А на трех предыдущих подобных турнирах и вовсе оставались без медалей.

Яркие звезды есть и в составах других женских сборных – Летиция Гуапо во Франции, Соня Грейнахер в Германии, Лили Ван в Китае. И все они выступят на чемпионате мира-2022, что делает его развязку совершенно непредсказуемой. Ведь в этом динамичном виде спорта порой даже кураж и мастерство одного игрока может оказать решающее влияние на ход того или иного матча.

Расписание матчей чемпионата мира-2022 по баскетболу 3х3 можно посмотреть здесь.

В прямом эфире матчи чемпионата мира-2022 можно смотреть на официальной странице FIBA 3x3 в YouTube, а также с помощью аккаунта FIBA ​​на Twitch.