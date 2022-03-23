Барти ушла из тенниса по-чемпионски в стиле Энен

Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении теннисной карьеры в возрасте 25 лет. Для многих такое решение австралийской теннисистки стало большой сенсацией, ведь она, судя по результатам, находилась на пике формы - выиграла 25 из 27 своих последних матчей на уровне WTA, завоевала два титула на трех предыдущих «Больших шлемах». Однако не все упирается в результаты – Барти устала от тенниса, хотя и выходила на корт в последнее время достаточно редко. Примечательно, что она стала всего лишь второй теннисисткой в истории, которая решилась уйти из спорта по-чемпионски, с самой вершины – первой в 2008 году стала Жюстин Энен.

Вообще уходе Барти и Энен во многом схож. Обе расстались с теннисом в 25 лет, причем отнюдь не по причине тяжелых травм. Жюстин 14 лет назад проводила сильный сезон, но сперва снялась с одного из турниров из-за хронической усталости, а затем в мае 2008 года, незадолго до старта «Ролан Гаррос» объявила о завершении карьеры. Что касается Барти, то Эш, как зовут ее многие, с начала июня 2021-го провела всего шесть турниров, четыре из которых выиграла – Уимблдон, Цинциннати, Аделаиду и Australian Open. Став первой австралийской чемпионкой домашнего «Большого шлема» за 44 года.

Вообще в достаточно нестабильном с точки зрения результатов последних лет женском теннисе именно Барти стала, можно сказать, островком стабильности. На первой строчке рейтинга WTA она дебютировала в июне 2019 года и с тех пор провела на вершине 121 неделю, в том числе 114 недель подряд. Дольше непрерывно находились на вершине только трое теннисисток – Штеффи Граф, Серена Уильямс и Мартина Навратилова.

Выиграть домашний "Большой шлем" и завершить карьеру в ранге первой ракетки мира - Эшли Барти действительно ушла с самой вершины Фото © 2022 Getty Images

Эшли играла гораздо меньше турниров, чем главные конкурентки. Но, видимо, все равно больше, чем хотела бы. По ее признанию, она несколько раз говорила своей команде, что уже не может больше играть в теннис, поскольку выжала из себя все. «Физически мне больше нечего дать. Я отдала абсолютно все, что могла, этому прекрасному виду спорта. И я счастлива», - приводит слова Барти официальный сайт WTA. За свою карьеру она выиграла 15 турниров в одиночном разряде, включая три «Больших шлема» - «Ролан Гаррос»-2019, Уимблдон-2021 и Australian Open-2022. Она выиграла 305 матчей из 407 в одиночке. Кроме того, добилась успеха и в парном теннисе, где на ее счету 12 титулов и 200 побед при 64 поражениях. За карьеру Эш заработала 23 миллиона 829 тысяч 71 доллар. В общем, она действительно оставила след в теннисной истории.

Может ли Барти вернуться? История тенниса знает немало случаев возобновления звездных карьер, тем более возраст австралийки позволяет «перезагрузиться» и вновь начать играть. Мало того, даже Энен вернулась в теннис спустя год с небольшим после ухода и провела в туре еще полтора сезона. Сама Эшли, кстати, также уже уходила из тенниса на долгий срок – она не играла с осени 2014 на протяжении 21 месяца. Причем в то время всерьез увлеклась другим видом спорта – крикетом. Так что все возможно, пусть сама Барти и уверяет, что сейчас ситуация и заметно отличается от той, какая была без малого восемь лет назад.