Бадминтон. Календарь международных соревнований в 2022 году

В 2022 году в мировом бадминтоне проходит целый ряд крупных турниров, включая чемпионаты континентов, а также чемпионат мира, который состоится в августе в Токио спустя год после Олимпийских игр. Также интересны чемпионаты мира среди юниоров, и декабрьский Финал Мирового тура, намеченный в Гуанчжоу. Olympics представляет календарь крупнейших взрослых и юношеских международных стартов в сезоне-2022 (с апреля) в бадминтоне.
Бадминтон. Календарь международных соревнований в сезоне-2022
25 – 30 апреля. Чемпионат Европы. Мадрид, Испания
26 – 29 апреля. Панамериканский чемпионат (индивидуальные соревнования). Сан-Сальвадор, Сальвадор
26 апреля – 1 мая. Чемпионат Азии. Манила, Филиппины
8 – 15 мая. Thomas and Uber Cup Finals. Бангкок, Таиланд
14 – 19 июня. Indonesia Open. Джакарта, Индонезия
28 июня – 3 июля. Malaysia Open, Малайзия
16 – 18 июля. Панамериканский чемпионат среди юниоров U19 (команды). Санто-Доминго, Доминиканская республика
18 – 22 июля. Панамериканский чемпионат среди юниоров U19. Санто-Доминго, Доминиканская республика
19 – 24 июля. Taipei Open, Китайский Тайбэй
26 – 31 июля. Akita Masters. Акита, Япония
18 – 22 августа. Чемпионат Европы среди юниоров (команды). Белград, Сербия
22 – 27 августа. Чемпионат Европы среди юниоров. Белград, Сербия
22 – 28 августа. Чемпионат мира. Токио, Япония
30 августа – 4 сентября. Japan Open. Осака, Япония
27 сентября – 2 октября. Canada Open. Калгари, Канада
27 сентября – 2 октября. Vietnam Open. Хошимин, Вьетнам
4 – 9 октября. U.S. Open. США
17 – 22 октября. Чемпионат мира среди юниоров (смешанные команды). Сантадер, Испания
18 – 23 октября. Denmark Open. Оденсе, Дания
18 – 23 октября. Indonesia Masters Super 100. Индонезия
24 – 30 октября. Чемпионат мира среди юниоров. Сантадер, Испания
25 – 30 октября. French Open. Париж, Франция
1 – 6 ноября. HYLO Open. Саарбрюккен, Германия
1 – 6 ноября. Macau Open. Макао, Макао
15 – 20 ноября. Australian Open. Сидней, Австралия
22 – 27 ноября. New Zealand Open. Окленд, Новая Зеландия
29 ноября – 4 декабря. China Open. Чжэнчжоу, Китай
6– 11 декабря. China Open. Фучжоу, Китай
14 – 18 декабря. Финал Мирового тура. Гуанчжоу, Китай
Видео лучших моментов крупнейших турниров по бадминтону смотрите здесь