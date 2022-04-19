Бадминтон. Календарь международных соревнований в 2022 году

В 2022 году в мировом бадминтоне проходит целый ряд крупных турниров, включая чемпионаты континентов, а также чемпионат мира, который состоится в августе в Токио спустя год после Олимпийских игр. Также интересны чемпионаты мира среди юниоров, и декабрьский Финал Мирового тура, намеченный в Гуанчжоу. Olympics представляет календарь крупнейших взрослых и юношеских международных стартов в сезоне-2022 (с апреля) в бадминтоне.

Бадминтон. Календарь международных соревнований в сезоне-2022

25 – 30 апреля. Чемпионат Европы. Мадрид, Испания

26 – 29 апреля. Панамериканский чемпионат (индивидуальные соревнования). Сан-Сальвадор, Сальвадор

26 апреля – 1 мая. Чемпионат Азии. Манила, Филиппины

8 – 15 мая. Thomas and Uber Cup Finals. Бангкок, Таиланд

14 – 19 июня. Indonesia Open. Джакарта, Индонезия

28 июня – 3 июля. Malaysia Open, Малайзия

16 – 18 июля. Панамериканский чемпионат среди юниоров U19 (команды). Санто-Доминго, Доминиканская республика

18 – 22 июля. Панамериканский чемпионат среди юниоров U19. Санто-Доминго, Доминиканская республика

19 – 24 июля. Taipei Open, Китайский Тайбэй

26 – 31 июля. Akita Masters. Акита, Япония

18 – 22 августа. Чемпионат Европы среди юниоров (команды). Белград, Сербия

22 – 27 августа. Чемпионат Европы среди юниоров. Белград, Сербия

22 – 28 августа. Чемпионат мира. Токио, Япония

30 августа – 4 сентября. Japan Open. Осака, Япония

27 сентября – 2 октября. Canada Open. Калгари, Канада

27 сентября – 2 октября. Vietnam Open. Хошимин, Вьетнам

4 – 9 октября. U.S. Open. США

17 – 22 октября. Чемпионат мира среди юниоров (смешанные команды). Сантадер, Испания

18 – 23 октября. Denmark Open. Оденсе, Дания

18 – 23 октября. Indonesia Masters Super 100. Индонезия

24 – 30 октября. Чемпионат мира среди юниоров. Сантадер, Испания

25 – 30 октября. French Open. Париж, Франция

1 – 6 ноября. HYLO Open. Саарбрюккен, Германия

1 – 6 ноября. Macau Open. Макао, Макао

15 – 20 ноября. Australian Open. Сидней, Австралия

22 – 27 ноября. New Zealand Open. Окленд, Новая Зеландия

29 ноября – 4 декабря. China Open. Чжэнчжоу, Китай

6– 11 декабря. China Open. Фучжоу, Китай

14 – 18 декабря. Финал Мирового тура. Гуанчжоу, Китай

Видео лучших моментов крупнейших турниров по бадминтону смотрите здесь