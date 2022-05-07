Азиатские игры-2022 перенесены, Азиатские юношеские игры-2021 отменены

После подробных обсуждений с Олимпийским комитетом Китая (COC) и Организационным комитетом Азиатских игр в Ханчжоу (HAGOC) Исполнительный совет Олимпийского совета Азии (OCA) принял решение отложить 19-е Азиатские игры, которые должны были состояться в китайском Ханчжоу с 10 по 25 сентября 2022 года. Новые даты проведения 19-х Азиатских игр будут согласованы сторонами и объявлены в ближайшее время.

Об этом Олимпийский совет Азии сообщил на своем сайте.

Также в пресс-релизе ОСА говорится о том, что HAGOC очень хорошо подготовился к тому, чтобы несмотря на глобальные проблемы провести Игры вовремя. Однако вышеуказанное решение было принято всеми заинтересованными сторонами после тщательного рассмотрения ситуации пандемии и принимая во внимание масштаб Игр.

Название и эмблема 19-х Азиатских игр не изменятся, и ОСА считает, что благодаря совместным усилиям всех сторон Игры будут в конечном итоге проведены.

Кроме того, Исполком ОСА также изучил ситуацию с 3-ми Азиатскими юношескими играми, которые были запланированы на 20-28 декабря этого года в Шаньтоу, Китай. После обсуждения с Олимпийским комитетом Китая и оргкомитетом Игр исполком ОСА решил, что, поскольку Азиатские юношеские игры уже однажды откладывались, то Азиатские юношеские игры-2021 будут отменены. Таким образом, следующие Азиатские юношеские игры пройдут в 2025 году в Ташкенте, Узбекистан.

В заявлении ОСА говорится, что организация благодарит Организационный комитет Шаньтоу-2021 за большую работу на этапе подготовки, а также выражает уверенность в том, что она будет полезна для развития города, особенно в области спорта, а также для продвижения олимпийского духа в Азии.