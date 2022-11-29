Австралия – Дания: что ждать и где смотреть

В одиннадцатый игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре – 30 ноября – пройдут четыре матча заключительного тура группового этапа. В квартете D обе игры начнутся в 18:00. Olympics представляет анонс матча Австралия – Дания.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Австралия – Дания. Группа D. Начало в 18:00 мск. Стадион «Аль Джануб»

Для полуфиналистов прошлогоднего чемпионата Европы турнирный расклад максимально простой и логичный. Победа в последнем туре принесет подопечным Каспера Юльманна вторую строчку в итоговой таблице группы D и соответственно – путевку в 1/8 финала. Для Австралии, имеющей в активе на два очка больше скандинавов, вариантов несколько больше.

Если Тунис в параллельном матче сотворит чудо и обыграет Францию – «Соккеруз» спасет только собственная победа. Если же чемпионы мира не уступят североафриканцам, австралийцам для второго в истории выхода в плей-офф чемпионата мира (первый был под руководством Гуса Хиддинка в 2006 году) будет достаточно и ничейного результата.

Дания хоть и сыграла в первых двух тура невыразительно, но подходит к матчу в статусе фаворита. Однако только при том условии, что «проснется» линия атаки. Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хейбьерг и Каспер Дольберг в Катаре пока себя не проявили, однако класса любого из них достаточно, чтобы решить исход матча в одном эпизоде.

«Беззвездная» Австралия может противопоставить поставленную командную игру, самоотдачу и умение тренера Грэма Арнольда использовать сильные стороны каждого из игроков.