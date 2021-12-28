Артем Арефьев: «Важно понимание, что надо работать, и что ничего не падает с неба»

Olympics.com поговорил со спортсменом о том, как реализовать свой спортивный потенциал, о здоровой конкуренции, и об интересе к медийному пространству.

OC: Расскажите про соревнования, которые сейчас закончились в Канаде. Как вы оцениваете ваш результат?

В Канаде результат был так себе… На первой дистанции я не смог полноценно стартовать из-за надорванного паха, а на второй я просто упал. Если весь цикл в общем рассматривать (Кубка мира), то он прошел достаточно неплохо, были призы, были падения, в итоговой таблице я сейчас, по-моему, четвертый, может быть пятый, но это неплохой результат для меня.

OC: Расскажите, как вы пришли в этот спорт. Почему именно остановили свой выбор на нем.

Я в детстве занимался всем, начиная от хоккея и заканчивая боевыми искусствами. В коньках в один момент у меня начало получаться. Ну а когда получается, в общем-то и все занятия в удовольствие проходят. И я начал получать удовольствие от этого и получаю до сих пор.

OC: Вы говорили, что в хоккее у вас тоже все получалось, но, хоккей не ваша тема, потому что вы не командный игрок. Что вы имеете в виду? Что мешает вам быть командным игроком?

Мне нужно больше времени на принятие решений, на обдумывание стратегий и мне проще предсказывать развитие событий, когда все зависит от меня.

Недавно мне отец напомнил, что нормативы в хоккее я бегал быстрее всех, и тренера возлагали большие надежды на это. Я немного удивился, потому что я не ощущал своего физического превосходства из-за того, что сама суть игры подразумевает использование моих слабых сторон как основных.

OC: Какие ваши качества помогают вам в спорте? А над какими вам еще приходится работать?

Мне кажется, что успех в спорте не напрямую зависит от качеств, которыми обладает человек. Здесь все больше упирается в то, какая у человека природа, и то, как хорошо с течением жизни он ее реализовывает. С рождения у человека уже определен состав мышц и количество мышц. То есть дальше человек просто их развивает.

Что касается качеств, для того, чтобы с течением жизни прийти к какому-то результату — важно понимание, что надо работать, и что ничего не падает с неба. И у каждого спортсмена должна быть мотивация побеждать. Очень тяжело выходить на соревнования, зная, что ты не претендуешь на первое место хотя бы в теории.

OC: Раньше у вас была мечта — попасть во взрослую сборную и показывать результаты. Сейчас какие ваши самые смелые мечты, цели, которые вы перед собой ставите?

Обеспечить себя и свою семью, по возможности тем, что приносит мне удовольствие — конькобежным спортом. Но это не мечта, это просто путь, который я выбрал себе, и я по нему иду.

OC: А ставите ли вы перед собой олимпийскую цель?

Участие в Олимпийских играх —отличная цель. Я в этом сезоне делаю все для этого.

OC: В ваших аккаунтах Инстаграм и Тикток вы не позиционируете себя, как спортсмен. Тот имидж спортсмена, который создаете вы на льду, вы в соц.сети не переносите?

Я не строю каких-то иллюзий и просто изучаю все эти платформы, чтобы в будущем возможно как-то их использовать.

Плюс ко всему, гораздо выгоднее популяризировать спорт через личность, через личный бренд. Это намного интереснее история и намного больше профита принесет конькобежному спорту.

Никто никогда не поймет, насколько это захватывающе и эффектно вживую. Возможно в этом главная проблема, почему этот спорт не просматриваемый.

В Голландии же этот спорт намного более популярен и люди сами идут смотреть его, забивают полные трибуны. И поэтому у них и трансляции лучше просматриваются и спонсорская программа у них достаточно мощная.

OC: Расскажите о вашей работе с тренером с Александром Калининым. (Александр Калинин — тренер по конькобежному спорту. Среди его воспитанников —олимпийский чемпион 1984 года Сергей Фокичев, Иван Скобрев, двукратный призёр Олимпийских Ванкувера-2010).

Наше сотрудничество началось в Череповце и продолжается по сей день, просто намного менее плотно. В Череповце все-таки совсем не те условия — отсутствие полноценного катка. Постоянно на сборах сидеть это ведь тоже не выход. Нужен стабильный лед, он должен быть под рукой. Я переехал в Питер, но мы общаемся, он дает полезные советы, где-то поддерживает.

OC: Сейчас у вас остается свободное время? У вас есть какие-то увлечения, хобби?

Время есть на отдых, но сил на что-то еще параллельно нет. Поэтому все чем я занимаюсь, это просто изучаю другие ниши, которые в будущем могут быть полезны — медийное пространство, блогеров, курсы, реклама таргеты и прочее. Если бы я занимался не спортом, пошел бы куда-то в эту сферу.

Но спорт не предполагает распыления, у тебя пять часов тренировок в день и все остальное время — это твое восстановление, анализ ошибок и проработка твоего дальнейшего плана действий.

А как это сделать, если ты уже работаешь максимально? Ищем пути, анализируем.

OC: Как вы проделываете анализ? Тренер помогает в этом?

Каждую тренировку нас снимают на видео, это огромное поле для анализа, запечатлены моменты, когда ты в форме, когда ты не в форме, моменты прошлых лет.

Люди, и конькобежцы в том числе, очень часто делают такую ошибку — они сравнивают себя с кем-то. Это глубочайшее заблуждение. Нужно сравнивать себя с собой в прошлом. И уже здесь искать какой-то ключ к решению проблемы.

OC: А если сравнивать вас с самим же собой прежним, сейчас как вы оцениваете свою форму?

Перед началом всех этапов Кубка мира я переболел ковидом, это тоже очень долгоиграющая штука. Поэтому идеальной формы я за последний месяц за собой не наблюдал, но форма была хорошая. Я не думаю, что в плохой форме в моем случае можно было бы брать медали. Будем сейчас заниматься тем, чтобы поддерживать ее, и по возможности набирать на ключевые старты этого сезона.