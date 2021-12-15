Артур Бетербиев – Маркус Браун: что ждать и где смотреть

Российский боксер Артур Бетербиев уникален – он единственный чемпион мира по боксу на профессиональном ринге, который не просто выиграл все свои бои, а сделал это нокаутом. Рано утром 18 декабря по московскому времени он постарается продлить свои серию в почти родном для себя Монреале в поединке против Маркуса Брауна и защитить титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом (до 79,4 кг).

Бетербиев был хорош в любителях – чемпион мира и двукратный чемпион Европы в весе до 81 кг. Затем, правда, он перешел в тяжелый вес (до 91), где на чемпионате мира-2011 и Олимпийских играх-2012 проиграл в четвертьфиналах Александру Усику. Но профессиональную карьеру начал в 2013 году в куда более удобной для себя категории, где чувствует себя прекрасно: 16 боев – 16 нокаутов! В октябре 2019 года он в объединительном бою он нокаутировал Александра Гвоздика, завоевав вдобавок к поясу IBF еще и титул чемпиона WBC. В свои 36 лет он находится в прекрасной форме. Ходили и до сих пор ходят разговоры о возможном поединке российского нокаутера с одним из самых кассовых бойцов современности Саулем Альваресом, но до дела пока так и не доходит. Также мы до сих пор не увидели и объединительного боя Бетербиева с соотечественником Дмитрием Биволом, на днях защитившего свой титул чемпиона WBA в поединке с Умаром Саламовым.

Очевидно, что Браун не является фаворитом предстоящего поединка. Американцу 31 год, в его активе 24 победы и 16 нокаутов в 25 боев, единственное поражение он потерпел от Жана Паскаля в августе 2019 года, когда потерял статус временного чемпиона по версии WBA и титул WBC Silver. Свои последние бои Браун и Бетербиев провели с разницей в месяц. Артур 20 марта в Москве в десятом раунде нокаутировал Адама Дайнеса, а Браун 20 апреля в Лос-Анджелесе по очкам переиграл россиянина Дениса Грачева.

«Бетербиев – чемпион, которого больше всех избегают. Он отличный боец, не делает много ошибок и очень силен», - похвалил соперника Браун. Но добавил, что он настроен доказать, что является лучшим бойцом и хочет доказать это в ринге. Объективно, сенсацией будет, если Маркус продержится, избежав нокаута, все 12 раундов. Все-таки Бетербиев превосходит его и в мастерстве и в опыте и в силе ударов.

Бой за титул чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Монреаль, Канада

время начало боя - московское

18 декабря, суббота

Артур Бетербиев – Маркус Браун. Начало боя не ранее 6:00 (начало боксерского вечера – 4:00). («Матч ТВ», «Матч! Боец», Sportbox.ru)